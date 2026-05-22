Oficial del Uscis: pedir asilo en EE.UU. no protege a migrantes de ser detenidos y deportados por el ICE
La agencia aclaró que una solicitud pendiente no otorga estatus legal; arresto de una médica venezolana en Florida con permiso de trabajo vigente expuso la práctica
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede arrestar a inmigrantes que ingresaron legalmente con visa, solicitaron asilo y continúan en el país norteamericano después del tiempo permitido de permanencia. La postura oficial sostiene que una petición migratoria pendiente no otorga estatus legal automático y que esas personas pueden enfrentar procesos de deportación, incluso si poseen permisos laborales vigentes.
¿Por qué el ICE puede detener a personas con asilo pendiente?
Según explicó un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a N+ Univision a través de un correo electrónico, un extranjero que ingresó con visa y permaneció en EE.UU. después del plazo autorizado “queda sujeto a detención o deportación”, incluso si mantiene trámites ante el organismo.
La misma fuente remarcó que “una solicitud de alivio migratorio pendiente no confiere ningún tipo de estatus legal en los Estados Unidos”. La práctica afecta principalmente a extranjeros que solicitaron asilo afirmativo. Muchos de esos casos permanecen sin resolución desde hace años.
Al 30 de septiembre de 2025, la agencia acumulaba 1.435.560 formularios I-589 correspondientes a ese beneficio migratorio. El organismo atribuyó las demoras a controles vinculados con seguridad nacional y escasez de recursos.
El arresto de una médica venezolana en Florida que pone el foco en el procedimiento del ICE
La situación tomó relevancia después de la detención de la doctora venezolana Yarelys Guerrero Ramírez el 11 de mayo en la autopista I-75, al norte de Miami. La profesional tenía una petición de protección migratoria pendiente, permiso de trabajo válido y licencia de conducir vigente. El operativo ocurrió durante un control conjunto entre la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el funcionario citado por N+ Univision, Guerrero había ingresado a Estados Unidos “con una visa de visitante de no inmigrante” y luego permaneció “más allá del período autorizado”. A su vez, informó que la médica recibió una notificación para comparecer ante un juez migratorio y permanecerá bajo custodia mientras avance el procedimiento administrativo.
¿Qué cuestionan los especialistas en inmigración?
El abogado Jaime Barrón, radicado en Dallas, Texas, sostuvo que acusar a solicitantes de protección humanitaria de violar los términos de la visa después de presentar sus casos dentro del plazo legal representa “una violación al debido proceso migratorio”.
El letrado afirmó que las autoridades utilizan “cualquier excusa para poder detener personas por razones de estadística” y consideró que no respetan “el debido proceso de los solicitantes de asilo”. Barrón además señaló que el gobierno aplica “tácticas intimidatorias” para que los extranjeros “se asusten, tengan miedo, se vayan y renuncien a sus derechos de permanencia”.
Haím Vásquez, abogado de inmigración establecido en Dallas, expresó una visión distinta. A su parecer, esta práctica “no necesariamente se trata de una violación al debido proceso” porque la legislación vigente no determina cómo debe continuar este tipo de trámite.
El especialista sostuvo que permanecer en Estados Unidos mientras el expediente sigue pendiente “abre la puerta a una posible detención”. También aclaró que esperar la resolución dentro del país norteamericano responde a “una política de procedimiento y no la ley”.
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