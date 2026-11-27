El caso de Ariel Antonio Velasquez-Morales llamó la atención en Estados Unidos. El migrante salvadoreño ganó un premio de US$1 millón en un juego instantáneo de la lotería de Massachusetts. Días después, el 24 de noviembre, agentes del ICE lo arrestaron en East Boston, el mismo barrio donde había comprado el boleto ganador.

El premio y la detención

La lotería anunció el premio con una fotografía del ganador junto a un cheque simbólico. Velasquez-Morales eligió la opción de pago único de US$650.000 antes de impuestos, según informó NBC Boston con base en el anuncio de la lotería. El premio correspondía al juego “$2,000,000 50X Cashword”.

Welcome to the ERO Boston lottery! Where illegal aliens and sanctuary politicians are out of luck, and the law-abiding citizens of New England are always the winners! https://t.co/54cEoglyWB — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

El ICE identificó al hombre como originario de El Salvador y sostuvo que ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2013 y que un juez de inmigración ordenó su expulsión en 2014, según informó Boston.com.

La oficina del ICE en Boston difundió la detención al día siguiente y reutilizó la fotografía del ganador. La agencia dijo que permanecería bajo su custodia mientras se concreta la expulsión. “El ICE de Boston arrestó a Ariel Velásquez-Morales, un inmigrante ilegal de El Salvador que ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts el 24 de noviembre. Según informes locales, gastó 10 dólares en el boleto que finalmente condujo a su arresto”, expresaron las autoridades en un comunicado oficial.

“Entró ilegalmente al país en 2013, durante la administración Obama, y ​​los funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande de Texas le emitieron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo liberaron en Estados Unidos con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez-Morales en 2014, pero este permaneció ilegalmente en el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su expulsión de Estados Unidos”, continuaron relatando sobre los pasos a seguir, tras su detención.

Luego, en tono de broma, la dependencia de la agencia federal en Boston escribió en X: “¡Bienvenidos a la lotería de la ERO de Boston! Donde los inmigrantes ilegales y los políticos de las ciudades santuario no tienen suerte, ¡y los ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva Inglaterra siempre son los ganadores!“.

¿Puede un inmigrante sin estatus legal cobrar un premio en Estados Unidos?

Ganar el premio mayor de la lotería en Estados Unidos es una probabilidad de uno en 292 millones, y una de las dudas más frecuentes entre los migrantes es si pueden cobrarlo sin estatus legal. En principio, cualquier persona, sea residente o no, puede comprar boletos y aspirar al pozo. Según el sitio de Powerball, basta con ser mayor de 18 años y comprar el ticket en un minorista autorizado.

“No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball”, sostiene la agencia de juegos, que agrega que quienes viajen desde jurisdicciones donde no se venden boletos pueden comprarlos en una que sí los venda, siempre que cumplan con la edad legal del lugar de compra.

Detención de un migrante durante un operativo de ICE en una oficina de lotería de Florida Fotomontaje editado con IA

Aunque los migrantes tienen la posibilidad de cobrar, Powerball advierte que el premio debe reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto. Cada estado tiene sus propias leyes sobre el anonimato de los ganadores, un punto que puede resultar problemático para quienes tienen estatus migratorio irregular.

Como el boleto debe reclamarse en el estado de compra, hay que cumplir los requisitos de cada agencia local. La Lotería de California exige al ganador una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno.

Además, los migrantes deben pagar impuestos sobre las ganancias. Los premios superiores a US$600 están sujetos a impuestos y a declaración en Estados Unidos. Los estados con mayor carga impositiva son Nueva York, Maryland, Oregon, Nueva Jersey y Wisconsin, con tasas de entre 8% y 10%, mientras que Washington D. C. aplica un impuesto de 8,5%.

La noticia en pocas líneas

¿Quién ganó el premio de la lotería de Massachusetts? Ariel Antonio Velasquez-Morales, originario de El Salvador según ICE, ganó un premio anunciado de US$1 millón.

¿Dónde y cuándo arrestó ICE a Velasquez-Morales? ICE informó que lo arrestó el 24 de noviembre de 2026 en East Boston, Massachusetts.

¿Qué dijo ICE sobre la situación migratoria del ganador? La agencia sostuvo que un juez de inmigración había ordenado su expulsión en 2014; el expediente y la versión de la defensa no fueron consultados.

¿Qué opción de pago eligió el ganador? Velasquez-Morales eligió un pago único de US$650.000 antes de impuestos, según el anuncio de la lotería citado por NBC Boston.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.