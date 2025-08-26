En Estados Unidos: ¿puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?

Ganar el premio mayor en juegos de lotería de Estados Unidos como Powerball o Mega Millions es una probabilidad de uno a 292 millones. Es por ello que una de las grandes incógnitas que tiene la comunidad migrante es si pueden cobrar el pozo si no tienen estatus legal.

¿Un migrante puede cobrar el premio de una lotería?

En principio, cualquier persona residente o no de Estados Unidos pueden comprar billetes de lotería y tener la oportunidad de ganar el premio. De acuerdo con el sitio web de Powerball, todo individuo mayor de 18 años puede adquirir los boletos con un minorista autorizado.

Powerball estipula que todo inmigrante mayor de 18 años puede comprar el boleto de lotería e inclusive ganar la recompensa mayor Charles Krupa - AP

“No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball”, sostuvo la agencia de juegos. “Los jugadores de jurisdicciones donde no se venden boletos, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, que visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball en un minorista autorizado por dicha jurisdicción, siempre que cumplan con los requisitos de edad legal en la jurisdicción de compra".

Las condiciones para cobrar el premio mayor de lotería

Pese a que los migrantes tienen la posibilidad de cobrar el premio mayor, Powerball advierte que dichas recompensas deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el ticket.

Cada jurisdicción cuenta con normativa de anonimato diferente para los ganadores de la lotería AP

Cada distrito cuenta con sus propias leyes en relación con el anonimato de los ganadores, por lo que podría ser un problema para los migrantes que cuentan con estatus irregular en el país norteamericano.

Los estados que permiten el anonimato para los ganadores de la lotería, según AOL, son:

Arizona : ganadores de premios de US$100 mil o más.

: ganadores de premios de US$100 mil o más. Arkansas : los ganadores de US$500 mil o más pueden permanecer en anónimos durante más de tres años.

: los ganadores de US$500 mil o más pueden permanecer en anónimos durante más de tres años. Delaware

Georgia: premios mayores a US$250 mil.

premios mayores a US$250 mil. Illinois : premios de hasta US$250 mil.

: premios de hasta US$250 mil. Kansas

Marylane

Massachusetts

Montana

Nueva Jersey

Dakota del Norte

Texas: ganadores de US$1 millón o más.

ganadores de US$1 millón o más. Virginia : ganadores de más de US$10 millones.

: ganadores de más de US$10 millones. Wyoming

En el caso de California, Florida, Colorado, Connecticut, Idaho o Nueva York, los usuarios no pueden contar con una identidad desconocida en los juegos de lotería.

Los requisitos que debe tener en cuenta un migrante al cobrar el ticket de lotería en EE.UU.

Como cada boleto de lotería debe reclamarse en el distrito donde se compró el ticket, se deben tener en cuenta los requisitos de cada agencia local. En el caso de la Lotería de California, se exige al ganador presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno.

La Lotería de California exige al ganador presentar una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno REUTERS/Fred Greaves

En el caso de la agencia de juegos en Florida, el ganador debe presentar algún tipo de identificación vigente o emitida en los últimos cinco años, como una licencia de conducir.

Además de estas solicitudes, los migrantes están sujetos a pagar impuestos sobre las ganancias por la lotería. Según reportó Bright Tax, los premios mayores de US$600 están sujetas a impuestos y declaraciones en Estados Unidos.

Los estados con mayor taza impositiva son Nueva York, Maryland, Oregon, Nueva Jersey y Wisconsin, que imponen tarifas fiscales de entre 8 y 10%. En el caso de Washington D. C., cuentan con un impuesto del 8,5%.