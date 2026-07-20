Formulario N-336 del Uscis: qué cambia si se aprueba subir la tarifa para apelar un rechazo de ciudadanía

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó una propuesta de regla para ajustar las tarifas de los servicios de naturalización. Entre los cambios está que los migrantes que requieran apelar una negación de su solicitud deberán presentar el Formulario N-336 (solicitud de audiencia sobre una decisión en un procedimiento de naturalización) y pagar hasta 1475 dólares.

Proponen elevar hasta US$1475 la tarifa de presentación del Formulario N-336

A través de un documento publicado en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una propuesta para elevar las tarifas del trámite de naturalización, específicamente las apelaciones por negación. La razón, explica, es que el pago vigente no corresponde a los costos reales de procesar las solicitudes.

Apelar una negación de ciudadanía ante el Uscis podría costar mucho más Archivos

Bajo la propuesta actual, el costo de presentación del Formulario N-336 tendría los siguientes incrementos:

Presentación en papel: el costo aumentaría de los US$830 a los US$1475. Es decir, un incremento de 77% o US$645.

el costo aumentaría de los US$830 a los Es decir, un incremento de 77% o US$645. Presentación en línea: la tarifa pasaría de US$780 a US$1425. Se mantendría un descuento estándar de US$50 por realizar el trámite digital.

No en todos los casos en que se niega una solicitud de ciudadanía es necesario presentar la apelación a través de ese formulario. La recomendación es consultar con abogados migratorios para recibir asesoría especializada.

Por qué el Uscis quiere aumentar la tarifa de presentación del Formulario N-336

La razón por la que el Uscis propone incrementar las tarifas de presentación del Formulario N-336 es que, asegura, una apelación implica una revisión nueva y completa de la solicitud de naturalización original.

Además, según la agencia es necesario llevar a cabo nuevas entrevistas y exámenes de inglés y educación cívica si el solicitante no los aprobó previamente. También se deben realizar nuevas verificaciones de seguridad y antecedentes de acuerdo con las nuevas directrices de la administración federal.

El Uscis planea eliminar las exenciones de pago para apelar un rechazo de solicitud de ciudadanía

Además de proponer un aumento en la tarifa de presentación del Formulario N-336, el Uscis contempla la posibilidad de eliminar las exenciones de pago. En la propuesta se argumenta que el sistema migratorio debe transitar hacia un modelo donde el beneficiario siempre asuma el costo del servicio.

Lo anterior significaría que los solicitantes que enfrenten dificultades económicas ya no podrán pedir que no se les cobre la tarifa correspondiente. El Uscis señala que mantener las exenciones los obliga a subir los precios de otros trámites migratorios para cubrir el déficit, situación que la administración actual busca corregir para asegurar la sostenibilidad financiera de la agencia.

La iniciativa solo contempla que los miembros y exmiembros calificados de las fuerzas armadas de Estados Unidos seguirán exentos de pagar cualquier tarifa, siempre que cumplan con los requisitos vigentes.

El Uscis planea eliminar las exenciones de tarifas para el Formulario N-336 Imagen creada con IA

Cuándo entrará en vigor el aumento en la tarifa de presentación del Formulario N-336

La propuesta de ajuste de tarifas para la apelación de una solicitud de ciudadanía denegada ante el Uscis está en una fase de propuesta. Su entrada en vigor no es inmediata y se recibirán comentarios públicos hasta el 24 de agosto.

Una vez que concluya ese período, el DHS revisará las opiniones y publicará la regla final. Únicamente tras la emisión de la versión definitiva se establecerán los nuevos costos y otros cambios que entrarán en vigor.