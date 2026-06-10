Advierten a migrantes por la ciudadanía por nacimiento: viajar para dar a luz en EE.UU. puede costar la visa

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) endureció las medidas contra los extranjeros que utilizan visas de visitante con el fin de que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento. A través de redes sociales, la entidad aseguró que esta política busca defender la ciudadanía estadounidense.

El nuevo comunicado del Departamento de Estado sobre la ciudadanía por nacimiento

La agencia federal publicó un comunicado a través de una serie de publicaciones en X. Allí, confirmó que desmantelaron diferentes redes internacionales que ayudaban a mujeres embarazadas a ingresar a Estados Unidos para que tengan a sus hijos en el país norteamericano.

El comunicado del DOS ocurre en medio del litigio Trump v. Barbara, que se centra en la Orden Ejecutiva 14.160 X/@DepartmentofState

“El Departamento de Estado defiende la integridad de la ciudadanía estadounidense poniendo fin a los esquemas ilegales de turismo de maternidad. Ningún extranjero puede obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía estadounidense para un niño mediante el nacimiento en Estados Unidos”, citó uno de los tuits.

El comunicado del DOS ocurre en medio del litigio Trump v. Barbara, que se centra en la Orden Ejecutiva 14.160. Esta medida ordenaba a las agencias federales denegar la ciudadanía a ciertos niños nacidos en Estados Unidos tras la entrada en vigor de la orden.

Los casos presentados por el DOS sobre la ciudadanía por nacimiento

El Departamento de Estado destacó varias investigaciones recientes descubiertas por embajadas estadounidenses en múltiples regiones. Entre las principales se ubican:

África

Se descubrió una “sofisticada red de turismo de maternidad” en la que participaban más de 100 ciudadanos extranjeros.

en la que participaban más de 100 ciudadanos extranjeros. Según el informe, ciertas personas utilizaron “documentos fraudulentos” y “tramitadores” de visas para obtener la entrada a Estados Unidos.

y de visas para obtener la entrada a Estados Unidos. Las autoridades revocaron los visados ​​y están colaborando con los funcionarios locales para identificar operaciones similares.

En África se descubrió una "red de turismo de maternidad" que involucraba a más de 100 personas Archivo

Europa

Los investigadores han identificado más de 400 casos sospechosos de turismo de maternidad desde 2024.

desde 2024. Al menos seis grupos estaban vinculados a la actividad . Se encargaban de asesorar a los solicitantes sobre las entrevistas para la visa y organizar los planes de parto en Estados Unidos.

. Se encargaban de asesorar a los solicitantes sobre las entrevistas para la visa y organizar los planes de parto en Estados Unidos. A varias personas se les revocó la visa, y a algunas se les prohibió de forma permanente la entrada a los Estados Unidos.

El estatus actual del litigio por las ciudadanías de nacimiento

Trump v. Barbara se encuentra en curso desde la Corte Suprema de EE.UU. El 1° de abril se escucharon los argumentos orales y se espera que el tribunal emita un fallo sobre la validez de la Orden Ejecutiva 14160.

Otros casos relacionados, como Washington v. Trump, quedaron en suspenso mientras la Corte Suprema resuelve el caso Barbara.