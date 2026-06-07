Alerta green card: el caso de ciudadanía por nacimiento que podría endurecer el camino a la residencia

La demorada decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento genera inquietud entre los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente. León Fresco, socio de Holland & Knight y exjefe de la Oficina de Litigios de Inmigración durante la administración Obama, advirtió que el resultado del caso podría derivar en controles más estrictos para determinados solicitantes de la green card, como padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Qué grupos podrían enfrentar mayores controles migratorios

La Corte Suprema analiza los cuestionamientos presentados contra una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. La medida del mandatario está orientada a restringir la ciudadanía automática para hijos nacidos en territorio estadounidense cuando sus padres se encuentran en el país sin autorización migratoria o con visas temporales.

La Corte Suprema de Estados Unidos afronta las últimas semanas de su actual período de sesiones Imagen editada con IA / Freepik

Mientras se espera la resolución judicial, el abogado especializado León Fresco sostuvo en el podcast Bloomberg Law que determinadas categorías de inmigrantes podrían quedar expuestas a mayores controles administrativos si el gobierno decide reforzar las evaluaciones sobre las solicitudes de residencia.

“Si la Corte Suprema falla en contra de la posición de la administración Trump, se van a enfadar mucho con esa decisión y van a intentar reprimir la forma de obtener tarjetas verdes“, señaló el especialista.

Fresco aseguró que quienes ingresaron legalmente a EE.UU., pero permanecieron más allá del plazo autorizado por sus visas podrían enfrentar mayores controles migratorios. En muchos casos, estas personas buscan regularizar su situación mediante peticiones realizadas por familiares directos con ciudadanía estadounidense.

La atención se centra especialmente en padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, quienes tienen la posibilidad de presentar solicitudes migratorias en favor de sus progenitores. También figuran entre los casos observados los cónyuges de ciudadanos que intentan acceder a la residencia permanente a través del matrimonio.

“Van a enfrentar mucho más escrutinio cuando sus solicitudes de tarjeta verde sigan adelante”, anticipó Fresco. “Creo que la administración Trump va a usar cuidadosamente su discreción y es probable que muchos de estos casos sean denegados en el futuro cercano", señaló.

El papel de la discrecionalidad en las solicitudes de green card

Uno de los aspectos centrales del debate es el llamado ajuste de estatus, mecanismo que permite solicitar la residencia permanente sin abandonar EE.UU. Aunque es una herramienta ampliamente utilizada, la legislación establece ahora que su aprobación depende de la evaluación de las autoridades migratorias.

Esto significa que los funcionarios pueden considerar distintos elementos del historial del solicitante antes de emitir una decisión. Bajo este esquema, cada expediente es analizado de forma individual y no existe una garantía automática de aprobación.

La incertidumbre por el procesamiento del ajuste de estatus fuera de Estados Unidos

Otro factor que genera preocupación es la posibilidad de que algunos solicitantes deban completar sus trámites mediante el denominado procesamiento consular, es decir, desde una embajada o consulado estadounidense en el extranjero.

Un memorando reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que este procedimiento constituye la vía tradicional para obtener la residencia permanente. Aunque las autoridades aclararon posteriormente que no habrá una obligación general para abandonar el país norteamericano.

“Mientras trabajamos para poner (esta política) en práctica, quienes presenten solicitudes que aporten un beneficio económico o que sean de interés nacional probablemente podrán continuar con su proceso actual“, dijo a CBS 8 Zach Kahler, portavoz del Uscis. ”A otros se les podría solicitar que presenten su solicitud en el extranjero, según sus circunstancias particulares", señaló.

La interpretación de estas directrices provocó dudas entre miles de inmigrantes con procesos en curso, especialmente entre quienes dependen del ajuste de estatus para continuar viviendo y trabajando en territorio estadounidense mientras esperan una resolución. “Este memorando solo recuerda a nuestros adjudicadores que pueden usar su discreción y realmente se la tomen en serio", explicó Fresco.

Un nuevo memorándum de Uscis instruye a los oficiales de inmigración a priorizar el trámite consular en el extranjero Fotomontaje realizado con IA (Shutterstock/Uscis)

Riesgos para quienes deban continuar el trámite en el exterior

El especialista advirtió que completar el proceso fuera de EE.UU. puede generar consecuencias significativas para algunas personas. Entre ellas aparecen la interrupción de actividades laborales, períodos de separación familiar y demoras asociadas a los tiempos de atención consular.

“Pero luego, lo segundo y más cínico es que, una vez que estás fuera del país, tienes cero derechos de cualquier tipo para presentar cualquier desafío en cualquier tribunal. Así que si la administración Trump quiere hacer una prohibición de viaje o cualquier otro tipo de prohibición, entonces nunca volverás EE.UU.“, dijo Fresco.

Mientras la Corte Suprema prepara su fallo sobre ciudadanía por nacimiento, el abogado aseguró que la resolución final tendrá efectos sobre el sistema de residencia permanente.