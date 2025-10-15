El Departamento de Estado de EE.UU. le revocó la visa a una ciudadana argentina por realizar comentarios contra Charlie Kirk

El Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó este martes que le revocó la visa a una ciudadana argentina por haber realizado comentarios contra el activista Charlie Kirk, muy cercano a Donald Trump y quien fue asesinado el 10 de septiembre, en el campus de la Universidad Utah Valley donde recibió un disparo en el cuello mientras encabezaba un acto. También tomaron la misma medida contra personas de otros países, entre ellas, de Brasil, México y Paraguay.

“Una ciudadana argentina afirmó que Kirk ‘dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina’ y que merece arder en el infierno. Visa revocada”, expresó el departamento en su cuenta oficial de X.

Además compartió el mensaje que escribió la ciudadana argentina, el cual decía: “Solo entré acá [a la red social] para decir que Charlie Kirk puede descansar en paz, y una vez más, si sentís algo de empatía por gente como esta, podés retirarte de mi lista de amigos. Me importa una mierda la muerte de alguien que dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina. Hace un calor infernal donde está este hombre y se lo merece”.

An Argentine national said that Kirk "devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric" and deserves to burn in hell.



En esta línea, desde el gobierno norteamericano señalaron que Estados Unidos “no tiene la obligación de acoger a extraños que desean la muerte de estadounidenses” y sostuvo que el Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el asesinato de Kirk.

“El presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración. Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”, informó el departamento.

El organismo también comunicó la revocación de la visa a ciudadanos de otros países por realizar comentarios contra Kirk. Uno de ellos fue a una persona mexicana, quien sostuvo que el activista “murió siendo racista y misógino” y afirmó que “hay gente que merece morir y haría del mundo un lugar mejor muerta”.

El presidente Milei participó en un homenaje a Kirk Alex Brandon - AP

El Departamento de Estado tomó la misma determinación con un ciudadano brasileño que afirmó que Kirk fue “el motivo de una manifestación nazi en la que marcharon en homenaje a él” y que “murió demasiado tarde”. También le revocó la visa a una persona paraguaya que había dicho que el activista “murió según sus propias reglas”.

El homenaje de Milei a Kirk

En el marco de su visita a Estados Unidos, el Presidente participó de una ceremonia en homenaje a Kirk, donde se reunieron dirigentes republicanos, referentes académicos y allegados al presidente Donald Trump, con quien Milei mantuvo un encuentro horas antes.

Tal como informó LA NACION, la visita formó parte de una gira oficial destinada a fortalecer el vínculo bilateral de la Argentina con Washington y a profundizar la cooperación en materia económica y política entre ambas naciones luego del auxilio económico al país.