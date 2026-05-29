Por miedo al ICE: piden a la FIFA proteger los datos de migrantes durante el Mundial 2026

Una coalición de organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes en Estados Unidos llevó a cabo una protesta en Los Ángeles para manifestar su preocupación por el posible impacto de las políticas migratorias en el Mundial 2026. La movilización responde al temor por el rol que podría tener el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el evento.

Trabajadores del SoFi Stadium cuestionan las acreditaciones exigidas para el Mundial 2026

La protesta se realizó en Los Ángeles, donde, según reportó Telemundo, trabajadores y organizaciones que representan a comunidades migrantes en EE.UU. llevaron a cabo una protesta frente al Comité Organizador del Mundial el miércoles 27 de mayo.

El reclamo apunta al sistema de acreditaciones que la FIFA exige a los empleados que trabajarán en estadios como el SoFi Stadium.

Las organizaciones reclamaron por el uso de los datos personales de los trabajadores de los estadios durante el Mundial 2026 Jae C. Hong - AP

Según denunciaron las organizaciones, como parte del proceso de acreditación, los trabajadores deben entregar datos personales sensibles, como el número de Seguro Social, la dirección exacta de su vivienda y el país de origen. Los manifestantes aseguran que esto podría violar leyes de privacidad del estado de California.

Además, existe el temor de que esa información sensible termine siendo compartida con agencias migratorias federales, ya sea el propio ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Univision informó que las organizaciones que impulsan este reclamo son la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Sur de California, el sindicato UNITE HERE Local 11 de Los Ángeles y Los Angeles Alliance for a New Economy (LAANE).

Las tres entidades presentaron reclamos formales ante la Agencia de Protección de la Privacidad y el Departamento de Justicia estatales para que investiguen cómo se manejan esos datos.

Mundial 2026 en EE.UU.: alertan por riesgos migratorios

Las organizaciones denunciaron que la situación en materia de derechos humanos empeoró en Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, incluso personas con autorización legal para ingresar al país norteamericano podrían sufrir rechazos o deportaciones arbitrarias.

A mediados del año pasado, la organización Human Rights Watch detalló en su web oficial diversos casos de detenciones realizadas por agentes vestidos de civil y traslados a centros de detención sin acceso inmediato a abogados.

Para este año, las proyecciones internas estiman que alrededor de 2,6 millones de personas viajarán a EE.UU. para la Copa del Mundo.

Además, varios gobiernos emitieron advertencias de viaje para sus ciudadanos sobre posibles riesgos de detención al llegar a territorio norteamericano.

A esto se suma que EE.UU. mantiene restricciones de ingreso para ciudadanos de doce países, entre ellos Haití e Irán. Aunque atletas y cuerpos técnicos están exceptuados de estas medidas, algunos aficionados podrían enfrentar obstáculos para viajar y asistir a los partidos.

Qué le reclaman a FIFA en el Mundial 2026

Las organizaciones le pidieron a la FIFA que utilice su influencia para exigir garantías al gobierno estadounidense sobre el respeto de los derechos de inmigrantes, trabajadores y visitantes durante el torneo.

Las organizaciones de derechos de los migrantes exigieron a la FIFA intervenir en la situación estadounidense Fotomontaje realizado con IA (ICE y Uscis)

El organismo cuenta desde 2017 con una Política de Derechos Humanos, donde se compromete a prevenir impactos negativos relacionados con sus eventos y operaciones.

Por eso, los grupos reclaman que la institución reconozca públicamente la gravedad de la situación y presione para revertir algunas medidas migratorias.