Alerta por la detención de la CBP a familia venezolana en la entrada de una clínica: iban a una urgencia con su hija

La pareja de venezolanos Yohendry De Jesus Crespo y Darianny Liseth González de Crespo fue detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en Oregón. El arresto cuando los migrantes latinos se dirigían a un centro de salud en Portland con su hija de siete años. Posteriormente, tanto los padres como la menor quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así fue el operativo de detención de una familia venezolana por la CBP en un hospital de Portland

La detención ocurrió el 16 de enero de 2026 en el estacionamiento de Adventist Health Portland .

en el estacionamiento de . La familia había salido de su casa, en el sureste de Portland, para buscar atención médica para la niña, según informó KOIN 6.

Al llegar al hospital, fueron interceptados por camionetas sin identificación y detenidos pese a explicar la emergencia gofundme

Tal como relató a Telemundo Ana Linares, amiga de la familia, la infante “presentaba un sangrado nasal” desde el día anterior. Por ese motivo, los padres decidieron llevarla al hospital entre las 6 hs y las 7 hs (hora local).

Al llegar al lugar, fueron interceptados por tres camionetas negras sin identificación. Según relató la mujer, el padre bajó del vehículo y explicó que se dirigían al hospital por una emergencia médica. Aun así, fue detenido. Luego pidió que permitieran continuar a la madre con la niña, pero ambas también fueron arrestadas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó a Fox 12 que fueron agentes de la Patrulla Fronteriza quienes detuvieron a la familia. Luego del arresto, los tres fueron trasladados a un centro de detención en Texas. La congresista Maxine Dexter, citada por KOIN 6, indicó que los venezolanos tenían un caso de asilo activo. También señaló que existía una audiencia migratoria programada para 2028.

El hospital negó haber coordinado el operativo y afirmó que su prioridad es la atención médica sin distinción migratoria Captura kptv

Dexter agregó que la menor desarrolló fiebre mientras permanecía bajo custodia. Luego se estabilizó. La legisladora afirmó que no tiene conocimiento de antecedentes penales en la familia. Además, informó que su equipo trabaja para lograr su liberación.

Una pariente, identificada como Stephany, inició una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir gastos de alimentación y honorarios legales. En la descripción, señala que la familia se encuentra sin recursos económicos y destaca que se trata de un matrimonio “trabajador y con proyectos de vida”, que llegó a Estados Unidos con el objetivo de “asegurar un mejor futuro” para su hija, Diana.

Qué dijo el DHS sobre la detención de la familia venezolana

En un comunicado enviado a los medios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que los padres ingresaron de manera irregular a Estados Unidos en 2024 junto a su hija. También afirmó que una solicitud de asilo no impide la aplicación de la ley migratoria.

La agencia indicó que la familia permanecerá bajo custodia del ICE, mientras un juez de inmigración analiza el caso.

KGW solicitó al DHS que precisara el estatuto legal citado para justificar el arresto obligatorio. Hasta el momento, no hubo respuesta. El medio señaló que el Título 8 del Código de Estados Unidos, que regula el asilo, no establece de forma explícita la detención automática durante el trámite.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, repudió la detención y reclamó que las familias puedan buscar atención médica sin miedo Google Maps

El hospital de Portland negó haber coordinado con las autoridades el operativo

En un comunicado enviado por correo electrónico a KOIN 6, Adventist Health Portland negó haber coordinado acciones con agentes federales. También afirmó que no recibió información previa sobre el operativo.

La institución sostuvo que su prioridad es la atención médica. A su vez, agregó que está abierta a toda la comunidad, sin importar la situación migratoria de los pacientes.

Rechazo político y sanitario en Oregón por la detención de una familia migrante

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, repudió la detención en una publicación en su cuenta de Facebook.

Allí afirmó que “las familias deben poder buscar atención médica para sus hijos sin miedo” y sostuvo que ese es el tipo de Oregón que defiende.

Además, la Kotek señaló que cree que se debe acompañar a los vecinos, proteger su seguridad, la dignidad y los derechos de todas las personas, incluidas las comunidades inmigrantes. A este grupo lo definió como un “aporte que fortalece al Estado”.

La Asociación de Enfermeras de Oregón (ONA, por sus siglas en inglés) también condenó el operativo. Calificó el hecho como “alarmante” y advirtió que este tipo de prácticas desalientan el acceso al sistema de salud.

En tanto, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Portland (PIRC, por sus siglas en inglés) confirmó a KGW que recibió alertas enviadas por allegados a la familia.

Asimismo, señaló que se trata del primer caso confirmado en Oregón en el que un menor fue detenido junto a sus padres durante un operativo migratorio reciente.