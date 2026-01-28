Es veterana del Ejército de EE.UU., su esposo terminó en manos del ICE y decidió decirle “adiós” al sueño americano

Los proyectos de vida en Estados Unidos de una pareja de estatus legal mixto se interrumpieron de manera abrupta debido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Luego de que el inmigrante brasileño Matheus Silveira quedara bajo custodia tras una cita migratoria, su esposa, Hannah Silveira, ciudadana estadounidense y veterana del Ejército, decidió abandonar el sueño americano. Se mudará a Brasil con su marido para empezar desde cero.

Es brasileño, fue a una cita migratoria en San Diego y quedó detenido por el ICE

Hannah Silveira relató a Newsweek que la pareja tenía programada una entrevista el 24 de noviembre de 2025, en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, como parte del último paso previo a la aprobación de la residencia permanente.

La detención ocurrió al finalizar una entrevista migratoria que era el último paso hacia la residencia permanente Captura de pantalla video de CNN

Ambos pudieron continuar con el trámite hasta el final. Sin embargo, al concluir, la funcionaria tomó una tarjeta de acceso y les indicó que había personas que los esperaban afuera.

Según describió Hannah en una entrevista con CNN, antes de que ella saliera del despacho, “cuatro agentes de ICE entraron, agitaron un papel y repitieron: ‘Tenemos una orden de arresto por exceso de permanencia de la visa’”.

Tras el procedimiento, Matheus Silveira quedó bajo custodia migratoria y fue trasladado al centro de detención de Otay Mesa, en San Diego.

El estatus migratorio y los antecedentes del migrante detenido

Matheus Silveira ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante. Según su esposa, no pudo continuar los estudios por razones económicas y la visa venció.

A su vez, indicó que su cónyuge no registra antecedentes penales, salvo una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022, que se resolvió tras cumplir lo ordenado por un juez.

La historia del migrante brasileño y la veterana del Ejército de EE.UU.

La pareja se conoció en 2022 y se comprometió legalmente dos años después. Finalmente, se casaron en agosto de 2024.

El inmigrante brasileño había ingresado al país con una visa de estudiante que venció luego de abandonar sus estudios por motivos económicos Captura de pantalla video de CNN

Poco después, iniciaron el ajuste de estatus y presentaron la documentación con asistencia legal. La mujer afirmó que tenían un abogado y entregaron “todos los papeles”.

Aun así, sostuvo que no consiguieron la liberación de su esposo. Según describió, estaba detenido en condiciones precarias, en una habitación con al menos 16 personas.

Ante ese escenario, ambos optaron por una salida voluntaria, que recibió aprobación de las autoridades.

Según informó Newsweek, el acuerdo impide a Matheus Silveira regresar a Estados Unidos por un período de diez años. La restricción forzó a la pareja a descartar su mudanza a Minnesota, donde proyectaban comprar una casa, abrir un negocio y formar una familia.

La decisión de priorizar la reunificación familiar y empezar de nuevo en Brasil

Hannah explicó que la mudanza a Brasil implica dejar atrás la vida que construyó en EE.UU. Sin embargo, señaló que la reunificación familiar se volvió su prioridad y afirmó que busca “estar cómoda” donde su esposo esté y desea que vuelvan a “estar unidos como familia”.

Según su esposa, no tenía antecedentes penales graves y solo registraba una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022 Captura de pantalla video de CNN

Por otra parte, indicó que hará un último viaje a Minneapolis para despedirse de sus familiares. Luego dejará Estados Unidos para reencontrarse con su esposo y comenzar una nueva etapa en Sudamérica.

En ese proceso, adelantó que está dispuesta a asumir otros trabajos como camarera o bartender para sostenerse económicamente. Es que la decisión supone abandonar su carrera como abogada porque el título no es válido en Brasil.

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional

En declaraciones a Newsweek, una vocera del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Silveira fue arrestado por exceder el tiempo autorizado de su visa de estudiante. También lo definió como un “extranjero ilegal criminal”, en alusión a una infracción previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

El gobierno federal remarcó que iniciar un trámite de ajuste de estatus no otorga estatus migratorio legal. Además, señalaron que las solicitudes de residencia permanente no impiden detenciones por parte de las autoridades migratorias.