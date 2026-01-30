Le ganó al ICE: fue detenido durante una audiencia por su green card, su comunidad lo apoyó y será liberado

Allen Dabrio Marrero, un migrante que habita en Brooklyn, Nueva York, regresará a casa después de pasar 64 días en distintos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Su arresto ocurrió durante una audiencia por el trámite de su green card en Manhattan, y dejó en vilo a su esposo, Matthew, y a su comunidad religiosa.

Pasó más de 60 días bajo arresto del ICE y ahora será liberado

El martes 27 de enero, los miembros de la Middle Church, en el Lower East Side de la ciudad, se reunieron para seguir la audiencia por Zoom. Todos esperaban la decisión sobre la liberación de Marrero por parte del ICE.

El ICE lo había detenido cuando fue a una audiencia legal y lo mantuvo en custodia por más de dos meses Archivo

“Tan pronto llegó la buena noticia, Matthew nos llamó por FaceTime”, contó la reverenda de la iglesia, Jacqueline Lewis, en diálogo con ABC.

La noticia llenó de alivio a la comunidad local, cuando se supo que Marrero volverá con su esposo este miércoles 28 de enero de 2026.

“Delaney Hall a Phoenix, Arizona. Phoenix a Texas. Texas a Louisiana. Louisiana a Alligator Alcatraz”, detalló Matthew sobre los centros de detención en los que estuvo su pareja.

Por qué el ICE detuvo a Allen Dabrio Marrero en Nueva York

La pareja asistió en noviembre a una audiencia para la obtención de la green card en el 26 Federal Plaza. Allí, Allen fue detenido luego de que le informaron que existía una orden de deportación en su contra emitida en 2022. Sin embargo, él nunca tuvo conocimiento de ella, debido a que perdió una gran cantidad de correo cuando estaba en medio de una mudanza.

Marrero fue detenido por el ICE cuando fue junto a su esposo a una audiencia para la obtención de la green card Freepik - Freepik

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la orden se emitió porque su visa de turista de 2013 había expirado. Sin embargo, antes de esa fecha, Marrero, originario de las Islas Caimán, había iniciado correctamente un proceso de asilo.

“Asistía a las audiencias, cumplía con los registros, sus autorizaciones de trabajo se aprobaban cada dos años y pagaba una tarifa cada dos años para renovar la autorización de trabajo”, explicó Matthew, quien agregó que su esposo estuvo “legal desde entonces”.

La reacción de la reverenda de Brooklyn ante la detención de Marrero por el ICE

La experiencia provocó indignación entre los miembros de Middle Church. La reverenda Lewis comentó: “Creo que hemos visto que no se necesita mucho para que esta administración detenga a alguien, maltrate a los detenidos y encuentre un motivo, aunque sea inventado, para separar a alguien de su familia”.

La comunidad de Brooklyn donde reside junto a su esposo, así como la reverenda de su iglesia, celebraron la noticia de su liberación ANDRES KUDACKI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Creo en la protesta, creo en la oración y creo en el amor, y esas tres cosas prevalecieron en este momento”, dijo finalmente la reverenda Lewis.

Con la orden de deportación cancelada y un pago de fianza de 6000 dólares, Allen Dabrio Marrero mantiene su estatus migratorio en regla y podrá continuar el proceso para obtener la green card mientras continúa residiendo en Brooklyn.