Actualización del DMV en Nueva York: las licencias de conducir que quedan suspendidas en febrero de 2026

A partir de febrero, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York modificará el sistema de sanciones. Con estos cambios, los conductores que sumen diez puntos en su registro en un período de 24 meses estarán sujetos a la suspensión de sus licencias. Además, en enero entraron en vigor varios ajustes que incrementaron los puntos por determinadas violaciones de tránsito.

Licencias suspendidas en Nueva York: nuevos límites de puntos desde febrero

Actualmente, el DMV suspende la licencia de los conductores que suman 11 puntos en un período de 18 meses. A partir de febrero, como parte de las nuevas normas, el DMV endurecerá el sistema. De este modo, quedarán suspendidos los permisos de quienes reúnan diez puntos en 24 meses.

A partir de febrero, el DMV de Nueva York suspenderá las licencias de quienes sumen 10 puntos o más en un período de 24 meses IDP

El objetivo del sistema es identificar y sancionar a conductores peligrosos. La persona debe haber sido condenada por la infracción de tránsito para que se le sumen puntos a su historial de conducción. A su vez, estos permanecen vigentes mientras la condena siga en pie.

Además del cambio en este apartado, desde enero comenzaron a aplicarse sanciones más estrictas. Las licencias pueden ser revocadas tras cuatro condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas, cuando anteriormente el límite era cinco.

En ese sentido, ciertas infracciones que antes no otorgaban puntos ahora lo harán, por lo que los conductores deberán estar más atentos a su comportamiento en las calles del Estado Imperial.

Qué infracciones suman más puntos y pueden suspender tu licencia en Nueva York

El documento oficial de la nueva regulación señala que algunas de las modificaciones en el sistema de puntos que ya se aplican en Nueva York son:

Cualquier incidente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas ; operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora (64 km/h), suma 11 puntos.

; operar un vehículo con la licencia suspendida o revocada, o exceder el límite de velocidad en más de 40 millas por hora (64 km/h), suma 11 puntos. La primera infracción en condenas relacionadas con el alcohol aumenta de cinco puntos a ocho; la segunda sube de ocho a 11, y la tercera incrementa de 11 a 14.

aumenta de cinco puntos a ocho; la segunda sube de ocho a 11, y la tercera incrementa de 11 a 14. Adelantar o pasar un autobús escolar detenido suma ocho puntos; antes eran cinco.

detenido suma ocho puntos; antes eran cinco. Violaciones que involucran facilitar la operación sin registro , no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar añaden ahora cinco puntos.

, no ejercer la debida diligencia hacia peatones/ciclistas, participar en carreras de velocidad y abandonar la escena de un accidente con lesiones personales sin reportar añaden ahora cinco puntos. Obstruir el tráfico y realizar giros en “U” ilegales son infracciones de dos puntos.

son infracciones de dos puntos. No ceder el paso a los vehículos de emergencia supone una penalización de tres puntos.

Los ajustes del DMV que entraron en vigor en enero de 2026 modificaron la cantidad de puntos que se adjudican a un conductor por ciertas infracciones en Nueva York

Además, se negará permanentemente la solicitud de licencia si el peticionario tiene cuatro o más condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas en su historial de por vida (antes eran cinco).

El sitio web oficial del DMV señala también que si el infractor es condenado por una violación de tránsito en otro estado o país, no se agregarán puntos a su registro de conducir del estado de Nueva York, a menos que haya ocurrido en Ontario o Quebec.

“Tengo la esperanza de que esto haga que los conductores piensen dos veces, especialmente después de recibir una infracción, antes de participar en conductas que los pongan en riesgo de recibir una segunda multa”, declaró Alec Slatkey, portavoz de la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), citada por Fox News.

El DMV de Nueva York cerrará todas sus oficinas durante cinco días en febrero DMV New York

Cierre del DMV de Nueva York en febrero: fechas y servicios afectados

También en febrero, las oficinas del DMV de Nueva York cerrarán sus puertas desde el viernes 13 a las 14 hs (hora local) hasta el miércoles 18. Durante estos días, los servicios telefónicos y en línea tampoco estarán disponibles mientras la agencia actualiza sus sistemas.

El cierre se debe a que la agencia implementará la primera parte de su nuevo mecanismo tecnológico modernizado.

Según las declaraciones oficiales emitidas en el comunicado de prensa, el nuevo sistema modernizado del DMV permitirá a los empleados procesar transacciones de forma eficaz y eficiente en una plataforma segura.

De esta manera, ofrecerá más opciones para que los usuarios puedan realizar transacciones en línea. Junto con esto, reducirá los tiempos de espera para los clientes.