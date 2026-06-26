Alito vs. Sotomayor: quién es quién en la pelea que enfrenta a los jueces de la Corte Suprema por el asilo en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a quedar en el centro de la escena luego de un choque ideológico entre dos de sus integrantes más influyentes, el juez Samuel Alito y la magistrada Sonia Sotomayor. El enfrentamiento se produjo tras un fallo migratorio sobre el acceso al asilo que derivó en un intercambio poco habitual dentro del máximo tribunal.

Quién es Samuel Alito, juez de la Corte Suprema

Alito integra la Corte Suprema desde 2006, cuando fue nombrado por el entonces presidente republicano George W. Bush. Antes de llegar al máximo tribunal, fue juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito y ocupó distintos cargos dentro del Departamento de Justicia.

El magistrado Samuel Alito integra la Corte Suprema desde 2006, nombrado por George W. Bush J. Scott Applewhite - AP

Actualmente forma parte de la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Alito fue autor de la opinión mayoritaria en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, el fallo de 2022 que anuló el precedente de Roe v. Wade y eliminó las protecciones federales al aborto vigentes durante casi cinco décadas.

De acuerdo con expertos de CNN, también participó en decisiones relacionadas con inmigración, libertad religiosa, regulación ambiental y límites a las facultades de las agencias federales.

Quién es Sonia Sotomayor, la jueza latina de la Corte Suprema

Sotomayor llegó a la Corte Suprema en 2009 tras ser nominada por el expresidente demócrata Barack Obama. Fue la primera mujer latina en integrar el máximo tribunal de EE.UU.

Nacida en el Bronx, Nueva York, en una familia de origen puertorriqueño, desarrolló gran parte de su carrera como fiscal y jueza federal antes de incorporarse a la Corte Suprema. Es identificada como una de las integrantes del sector progresista del tribunal y suele emitir votos disidentes en casos relacionados con inmigración, derechos civiles y acceso a la justicia.

Sotomayor llegó a la Corte Suprema en 2009 tras ser nominada por Obama The University of Kansas

La discusión entre Alito y Sotomayor dentro de la Corte Suprema

Según informó NBC News, la tensión entre ambos quedó expuesta durante la lectura de la decisión. Sotomayor tomó la poco habitual decisión de leer desde el estrado una disidencia de 35 páginas para expresar su desacuerdo con la postura de la mayoría.

Durante esa intervención, calificó la decisión como “gravemente equivocada”. Según el medio, Alito respondió después de la lectura y sostuvo que habría ampliado sus comentarios si hubiera sabido que Sotomayor presentaría toda su disidencia desde el estrado.

El fallo sobre el asilo que desató la disputa en la Corte

El caso que provocó el enfrentamiento fue Mullin v. Al Otro Lado, una demanda relacionada con la práctica conocida como metering, utilizada por las autoridades estadounidenses para regular el acceso de migrantes a los puertos oficiales de entrada al país norteamericano.

Especialistas de CNN aclararon que, en la práctica, los agentes fronterizos limitaban la cantidad de personas que podían iniciar cada día el trámite para solicitar asilo. Quienes no obtenían autorización debían esperar durante días, semanas o incluso meses antes de presentar formalmente su pedido de protección.

La mayoría de la Corte concluyó que el derecho a solicitar asilo se activa una vez que una persona ingresa formalmente a EE.UU. y que la legislación federal no obliga al gobierno a aceptar de inmediato todas las solicitudes presentadas en los puertos de entrada.

La decisión aborda una cuestión central de la política migratoria estadounidense, la cual trata sobre cuándo una persona puede comenzar formalmente el proceso para pedir asilo.

Sotomayor rechazó esa interpretación. En su disidencia sostuvo que las leyes de asilo aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial garantizan que cualquier persona que llegue a una frontera terrestre o a un puerto de entrada pueda solicitar protección, incluso si todavía no ingresó formalmente a EE.UU.

La magistrada también afirmó que la interpretación adoptada por la mayoría restringe el acceso al sistema de asilo previsto por la legislación estadounidense.