Noticias de la Corte Suprema: actualizaciones para migrantes por el TPS y la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos entra en la recta final de su período judicial con varias decisiones migratorias pendientes. Entre los fallos más esperados figuran los relacionados con la ciudadanía por nacimiento, la terminación del Estatus de Protección Temporal para haitianos y sirios, y las facultades del gobierno federal para restringir el acceso al asilo en la frontera.

Ciudadanía por nacimiento: se espera una definición antes de fin de mes

La Corte Suprema debe resolver el caso sobre la orden ejecutiva de Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales.

El expediente, conocido como Trump v. Barbara, plantea si la medida es compatible con la Decimocuarta Enmienda y con la ley federal que reconoce la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos y están sujetos a su jurisdicción. Hasta el 23 de junio, el tribunal no había emitido una decisión sobre el fondo del caso.

TPS: la Corte autorizó temporalmente una medida del gobierno

Sobre el TPS, la Corte Suprema tiene pendiente una decisión sobre los casos vinculados a Haití y Siria. El tribunal escuchó argumentos el 29 de abril en litigios que cuestionan la decisión del gobierno de terminar esas protecciones, que permiten a beneficiarios vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos cuando sus países atraviesan conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

La resolución podría impactar directamente a más de 350 mil haitianos y unos 6000 sirios, según NPR.

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este junio de 2026 la continuidad del TPS Imagen editada con IA / Freepik

Asilo: continúan las disputas sobre las restricciones federales

Otro frente migratorio involucra las políticas de asilo impulsadas por el gobierno federal. Las disputas judiciales se centran en las facultades de las autoridades migratorias para restringir el acceso a mecanismos de protección humanitaria en la frontera. Varias de estas medidas fueron impugnadas en tribunales federales y continúan recorriendo distintas instancias judiciales.

Aunque no existe un único expediente que concentre toda la atención, los distintos litigios buscan definir hasta dónde puede llegar el gobierno al momento de establecer restricciones para quienes solicitan protección tras denunciar persecución, violencia o amenazas en sus países de origen.

El plan del Uscis que podría ser un problema para los solicitantes de asilo y llevarlos más rápido a la deportación Fotomontaje generado con IA

Qué falta resolver en la Corte Suprema de EE.UU.

La expectativa se concentra ahora en las últimas semanas del período judicial, cuando la Corte Suprema suele publicar algunas de sus decisiones más importantes.

Además de los casos migratorios, el tribunal mantiene pendientes otros litigios relacionados con los poderes presidenciales y el funcionamiento de organismos federales. Sin embargo, para miles de migrantes, las definiciones sobre ciudadanía por nacimiento, TPS y asilo figuran entre los fallos más esperados antes del cierre del calendario judicial de junio.