El estado que aprueba una ley para crear una lista de inmigrantes indocumentados: entra en vigor este miércoles

Mississippi se convirtió en el estado con la ley más reciente que autoriza a su agencia de seguridad pública a elaborar una lista de personas que viven allí sin autorización legal. La norma, que entra en vigor este miércoles 1° de julio, faculta al Departamento de Seguridad Pública (MDPS, por sus siglas en inglés) a usar “todos los medios de investigación legales y razonables disponibles” para identificar extranjeros indocumentados en el estado, recopilando nombres, direcciones, país de origen y antecedentes penales, según informó la agencia AP.

Qué datos recopila el registro y a quién se los comparte

Incluye nombres, direcciones, país de origen y si la persona es adulta o menor de edad.

y si la persona es adulta o menor de edad. Registra antecedentes penales y el estado de cualquier proceso de deportación en curso.

y el estado de cualquier proceso de deportación en curso. El MDPS debe compartir con autoridades estatales y locales los datos de quienes se sospeche que infringen la ley.

los datos de quienes se sospeche que infringen la ley. La medida no exige ni prohíbe que la base de datos sea compartida con el ICE.

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Por qué la ley genera dudas incluso entre quienes la respaldan

Para Efrén Olivares, del National Immigration Law Center, el registro es “en la práctica inviable” porque el estatus migratorio de una persona puede cambiar varias veces en pocos meses.

porque el estatus migratorio de una persona puede cambiar varias veces en pocos meses. Jessica Vaughan, del Center for Immigration Studies, reconoció que el estado deberá idear “una forma creíble y prácticamente infalible de determinar correctamente el estatus migratorio de una persona”.

de una persona”. Aun así, Vaughan defendió la ley porque aumenta la probabilidad de que la presencia ilegal de una persona llegue al conocimiento de las autoridades federales.

El MDPS debe compartir con autoridades estatales y locales los datos de quienes se sospeche que infringen la ley Fotomontaje realizado con IA

Qué riesgo ven las organizaciones de inmigrantes

Victoria Francis, del American Immigration Council, advirtió que la medida invita a la elaboración de perfiles y convierte a comunidades enteras en objetivos .

. Lydia Grizzell, de la ACLU de Mississippi, alertó que la norma puede erosionar la confianza con la policía y reducir las denuncias.

y reducir las denuncias. Mississippi tiene menos de 28.000 inmigrantes indocumentados, menos del 1% de su población , según el American Immigration Council.

, según el American Immigration Council. A nivel nacional, los estados ya aprobaron más de 100 leyes migratorias este año, según un recuento de AP.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.