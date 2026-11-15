Alternativas oficiales: qué puede pasar con los venezolanos si no se reactiva el EAD y el TPS en noviembre 2026

El 20 de noviembre es un día clave para los inmigrantes venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ya que vence la suspensión de la orden que bloqueaba la terminación del beneficio. Ante la posibilidad de que se extienda el bloqueo, el abogado Héctor Benítez explicó las diferentes alternativas legales para permanecer en Estados Unidos.

Las vías legales de los venezolanos en caso de no reactivarse el TPS

Según Benítez, entre los casos que atiende en su firma, menos del 5% de las personas no tendría una solución migratoria disponible conforme a la legislación vigente. Por tanto, recomienda a la comunidad venezolana buscar una solución definitiva hacia la residencia permanente.

“La inmensa mayoría de las personas tiene un camino”, señala el defensor, en diálogo con LA NACION. “Yo estoy a favor del TPS porque trae protecciones excelentes. No obstante, no nos podemos conformar con vivir en base a un estatus de protección temporal”.

Según Héctor Benítez, entre los casos que atiende en su firma, menos del 5% de las personas no tendría una solución migratoria disponible conforme a la legislación vigente X (@NucleoNoticias)

En ese contexto, las vías legales que destaca Benítez para los venezolanos afectados son:

Peticiones laborales: procesos de certificación laboral solicitados por un empleador.

procesos de certificación laboral solicitados por un empleador. Visas de Interés Nacional (NIW, por sus siglas en inglés) : alternativa sin necesidad de patrocinador para profesionales o personas con habilidades excepcionales.

: alternativa sin necesidad de patrocinador para profesionales o personas con habilidades excepcionales. Peticiones familiares

“Existen mecanismos para obtener el estatus permanente. Tenemos que entender que esa regularización la debemos buscar de forma activa”, dijo.

Los escenarios que enfrenta la comunidad venezolana del TPS después del 20 de noviembre

Una vez vencida la suspensión administrativa de 14 días, el defensor explica que la decisión del Tribunal del Distrito Norte de California (mediante la cual se bloqueó la suspensión del TPS) entraría en vigor, siempre que el Noveno Circuito no conceda una nueva extensión del bloqueo ni la Corte Suprema emita una orden en sentido contrario.

“La probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta. Así sea de una manera temporal, es bastante probable”, dijo Benítez en diálogo con LA NACION.

En caso de no emitirse una nueva extensión al bloqueo, el TPS podría reactivarse a partir del 20 de noviembre Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

En caso de no emitirse una nueva orden, Edward Chen, el juez que emitió el fallo en el Distrito de California, sería el encargado de dictar una orden procesal para definir cómo se va a activar el TPS para los venezolanos, destaca Benítez.

“Las condiciones las tiene que plantear Chen, dado que la primera decisión abordaba la terminación de un TPS que duraba hasta el 2 de octubre de 2026. Entonces, al haber pasado esa fecha, se produjo a nivel jurídico una extensión automática del beneficio por seis meses”, explicó.

“Por tanto, el magistrado va a tener que señalar a partir de qué día esos seis meses comienzan a transcurrir”, añadió.

Las últimas medidas legales sobre el TPS para los venezolanos

El pasado 5 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

Con esta decisión, el caso se remitió de regreso a la Corte de Apelaciones para una nueva evaluación. El 30 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida emitida por el Distrito Norte de California.

No obstante, el 3 de noviembre, retiró su orden previa y concedió al Gobierno una suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes. En dicho período, el tribunal va a procesar los alegatos sobre la apelación gubernamental bajo un calendario acelerado.