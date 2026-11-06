Noticias del DHS hoy: la Corte Suprema decide sobre la extensión del TPS para inmigrantes venezolanos y el Uscis debe acatar

Este viernes 6 de noviembre marca un punto de inflexión para los venezolanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. En esta fecha, vence un dictamen emitido por la Corte Suprema que había dejado en suspenso el fallo del Tribunal de Distrito Norte de California que declaraba ilegal la cancelación del beneficio. Ante este escenario, miles de beneficiarios se encuentran ante la expectativa de que se restablezca la protección migratoria.

Cuáles son las últimas novedades del TPS para los venezolanos

El pasado 30 de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó dos peticiones planteadas por la administración Trump.

Estas son:

Denegación de la suspensión principal : el tribunal suspendió la moción presentada por el gobierno el pasado 5 de octubre, en la cual solicitaba mantener congelada la orden del juez del distrito de California mientras duraba la apelación. La misma entraba en vigor a partir de este 6 de noviembre .

: el tribunal suspendió la moción presentada por el gobierno el pasado 5 de octubre, en la cual del distrito de California mientras duraba la apelación. La misma entraba en vigor . Denegación de la suspensión administrativa de 21 días: el panel también denegó la solicitud para obtener un aplazamiento de al menos 21 días en caso de que se denegara la suspensión principal.

La Corte de Apelación concedió 14 días adicionales a partir de este 6 de noviembre para que la administración Trump pueda tramitar una posible solicitud de intervención Imagen generada con IA

Otro fallo emitido el 3 de noviembre concedió 14 días adicionales a partir de este 6 de noviembre para que la administración Trump pueda tramitar una posible solicitud de intervención al máximo tribunal previo a que se consolide la reactivación de las protecciones del TPS.

TPS para venezolanos: los posibles escenarios a partir del 6 de noviembre

Tras la decisión del tribunal inferior, se plantean diferentes escenarios judiciales. En principio, si el Estado presentara una apelación de emergencia y la Corte decidiera intervenir con un nuevo congelamiento, la restitución del TPS volvería a quedar frenada de manera temporal.

Noticias del DHS hoy: la Corte Suprema decidió sobre la extensión del TPS de inmigrantes venezolanos y el Uscis debe acatar

“El gobierno va a tener más chance de poder solicitar la intervención de la Corte Suprema”, dijo el abogado de inmigración, Jesús Reyes.

Por su parte, si el tribunal rechazara una posible petición por parte de la administración Trump y transcurren los 14 días sin que se emita una nueva orden, la resolución del tribunal de distrito entrará en vigor de forma efectiva.

Decisiones previas de la Corte Suprema sobre el TPS

Las dos sentencias del Noveno Circuito se presentaron casi un mes después del fallo emitido por la Corte Suprema. El pasado 5 de octubre, el máximo tribunal aceptó la petición de certiorari presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y dejó sin efecto la resolución legal que había dictado el Tribunal de Apelaciones.

El Noveno Circuito confirmó que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente Julia Demaree Nikhinson - AP

El pasado 28 de enero, el tribunal inferior emitió una resolución donde se confirmaba que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión del TPS vigente.

“Las propias declaraciones de la secretaria Noem demuestran que, desde el primer día, se propuso poner fin al TPS para Venezuela y Haití”, destacó el fallo.