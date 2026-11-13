Qué pasará después del 20 de noviembre para los venezolanos con TPS en EE.UU., según un abogado de inmigración

El 20 de noviembre vence la suspensión de 14 días concedida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a la petición que bloqueaba la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela. A pocos días de cumplirse el plazo, Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, analizó el escenario legal y las vías alternativas para los venezolanos.

Los escenarios posibles para venezolanos con TPS después del 20 de noviembre

De acuerdo con el abogado, al cumplirse los 14 días establecidos por el Tribunal de Apelaciones, la decisión del Distrito Norte de California que bloqueaba la suspensión del TPS quedaría vigente siempre y cuando la Corte Suprema no emita un fallo contrario.

La decisión del Distrito Norte de California quedaría vigente en caso de que la Corte Suprema no implemente otra orden Imagen generada con IA

“La probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta. Así sea de una manera temporal, es bastante probable”, dijo Benítez en diálogo con LA NACION.

En el caso de que el máximo tribunal no emita una nueva orden, el presidente de Benme Legal asevera que Edward Chen, el juez que emitió el fallo en el Distrito de California, es el encargado de dictar una orden procesal para definir cómo se va a activar el TPS para los venezolanos.

Héctor Benítez (medio) asegura que el juez Edward Chen tiene que definir de qué forma se va a activar el TPS para los venezolanos Instagram/@benmeit

“Las condiciones las tiene que plantear Chen, dado que la primera decisión abordaba la terminación de un TPS que duraba hasta el 2 de octubre de 2026. Entonces, al haber pasado esa fecha, se produjo a nivel jurídico una extensión automática del beneficio por seis meses”, explicó.

“Por tanto, el magistrado va a tener que señalar a partir de qué día esos seis meses comienan a transcurrir”, añadió.

Beneficios para los venezolanos en caso de reactivarse el TPS

Si el fallo del juez Edward Chen cobra efecto a partir del 20 de noviembre, la reactivación aportará tres protecciones claves, de acuerdo con Benítez:

Protección frente a deportaciones y detenciones: escudo legal directo ante medidas de control migratorio.

escudo legal directo ante medidas de control migratorio. Autorización de empleo : restablecimiento y validez de los permisos de trabajo.

: restablecimiento y validez de los permisos de trabajo. Permisos de viaje (Advance Parole, en inglés): los beneficiarios podrán salir del país y reingresar de manera legal.

El abogado Héctor Benítez asegura que la reactivación del TPS brindará protección a los venezolanos de órdenes de deportación Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

“Va a ser una protección importante que se va a poder utilizar para evitar las deportaciones o en el caso de que se tenga un trámite encaminado”, señaló.

No obstante, remarcó que la comunidad venezolana no debe cometer el error de países como El Salvador u Honduras, cuyos beneficiarios han vivido en un limbo migratorio por más de 20 años sin alcanzar la estabilidad definitiva.

“No podemos quedarnos estancados viviendo solo con una protección temporal”, advirtió.

Cuáles son las vías legales hacia una residencia permanente, según un abogado de inmigración

Benítez asegura que el 95% de los venezolanos cuenta con alternativas reales para transicionar a un estatus permanente bajo la legislación actual. Entre las vías legales que destaca se encuentran:

Peticiones laborales: procesos de certificación laboral solicitados por un empleador.

procesos de certificación laboral solicitados por un empleador. Visas de Interés Nacional (NIW, por sus siglas en inglés) : alternativa sin necesidad de patrocinador para profesionales o personas con habilidades excepcionales.

: alternativa sin necesidad de patrocinador para profesionales o personas con habilidades excepcionales. Peticiones familiares.

“Existen mecanismos para obtener el estatus permanente. Tenemos que entender que esa regularización la debemos que buscar de forma activa”, señaló.