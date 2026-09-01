Andrés Echevarría, abogado de inmigración: “Las normas de carga pública se aplican en solicitudes dentro y fuera de EE.UU.”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) va a aplicar mayor rigurosidad a las reglas de carga pública en los trámites migratorios a partir del 18 de septiembre. Andrés Echevarría, abogado de inmigración, explicó que los agentes comenzaron a ejecutar el reglamento con mayor severidad tanto en los trámites nacionales como internacionales.

Cómo el Uscis aplica las normas de carga pública, según un abogado de inmigración

Echevarría hizo alusión a la nueva interpretación sobre la carga pública poco después del anuncio de la suspensión de las citas para visas de no inmigrante en todas las embajadas estadounidenses.

Andrés Echevarría señala que lo que cambia en la regla de carga pública es la interpretación otorgada por el gobierno Archivo

En diálogo con LA NACION, advirtió que, bajo la administración Trump, se empezó a observar un patrón donde las exigencias al solicitante eran cada vez “más rigurosas”.

“El texto de la ley puede seguir siendo el mismo, pero la forma en que se analiza un caso bajo esa ley puede producir un resultado muy diferente”, dijo.

Andrés Echevarría argumenta que los funcionarios del DOS aplican las reglas de carga pública en las visas tramitadas en el exterior Imagen generada con IA

Según el socio jurídico de Vivanco & Vivanco, los funcionarios ejecutan la normativa por medio de dos organismos gubernamentales diferentes.

“Los funcionarios consulares del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aplican las normas de carga pública a las solicitudes de visa tramitadas en el exterior”, explicó.

“Uscis aplica las normas con los procesos que se tramitan dentro de Estados Unidos”, agregó.

Cuáles son los nuevos cambios de las reglas de carga pública

A partir del 18 de septiembre, el DHS rescinde la normativa de carga pública de 2022 para eliminar restricciones a los oficiales al momento de evaluar a los solicitantes. Según el Uscis, algunos de los cambios incluyen:

Eliminación de dependencia primaria: la norma de 2022 definía la carga pública como la probabilidad de volverse “primariamente dependiente” del gobierno. Ahora, la nueva normativa evalúa el concepto de manera más amplia.

la norma de 2022 definía la carga pública como la probabilidad de volverse del gobierno. Ahora, la nueva normativa evalúa el concepto de manera más amplia. Restauración de la discreción amplia y la “totalidad de las circunstancias”: los oficiales podrán realizar un estudio individual de cada caso, sin limitarse a una serie de factores.

Con las nuevas reglas de carga pública, los oficiales pueden hacer un estudio caso por caso Fotomontaje editado con IA

Qué relación tienen las reglas de carga pública con la suspensión de las citas para visas

El pasado 25 de agosto, la administración Trump suspendió las citas de visas de no inmigrante en todas las embajadas para capacitar a los funcionarios consulares con el fin de descartar a las personas bajo los lineamientos de carga pública, según consignó el Financial Times.

Echevarría confirmó que, por los momentos, no se publicó gran parte de los materiales para capacitar a los agentes. Por tanto, aseguró que sería prematuro especular que recibir un beneficio específico o tener cierto nivel de ingresos causaría una denegación automática del trámite.