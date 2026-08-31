Cancelación masiva de citas en la embajada americana: a qué visas afecta la medida oficial de EE.UU.

Continúa la suspensión total de las citas para la visa americana en todas las embajadas estadounidenses desde el pasado 25 de agosto. Según el abogado Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico Vivanco & Vivanco, la normativa no aplica para todos los visados, aunque no existe un anuncio oficial de la medida.

Qué visas quedan afectadas por la cancelación masiva de citas

La pausa y reprogramación de entrevistas a nivel global afecta, en principio, a las visas de inmigrante. Según Echevarría, la medida alcanza a las personas que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, ya sea a través de peticiones familiares, laborales o de otra índole.

La suspensión de las citas para los visados afecta, en principio, a las visas de no inmigrante Archivo

Por su parte, con relación a las visas de turismo o negocios (B-1/B-2), de estudiante o trabajo temporal, por el momento no están afectadas por la pausa operativa.

“No existe un anuncio oficial que incluya las visas de no inmigrante”, aclaró en diálogo con LA NACION. “Esos solicitantes deberían seguir las instrucciones de sus citas actuales, salvo que reciban una notificación oficial que indique lo contrario”.

En qué consiste la cancelación de citas para la visa americana

El abogado Echevarría remarca que la medida no es una prohibición permanente, sino una pausa operativa temporal en todas las embajadas del mundo.

La cancelación masiva de citas es una pausa operativa temporal en todas las embajadas del mundo, según Andrés Echevarría Cortesía Andrés Echevarría

En ese contexto, si un solicitante recibe un aviso de cancelación, se refiere a la cita para la entrevista y no a la solicitud de visa. Por lo tanto, el caso continúa pendiente y la persona debería recibir una nueva fecha para la entrevista.

Consecuencias de la cancelación en los solicitantes afectados

Desde el punto de vista jurídico, la reprogramación implica solo un cambio de fecha y no una denegación del visado.

No obstante, Echevarría advierte que la demora en sí podría perjudicar a los solicitantes, ya que los exámenes médicos podrían vencer en el caso de las visas estadounidenses de inmigrante o prometido (K-1), mientras que algunos podrían perder su elegibilidad al alcanzar la mayoría de edad.

“La reprogramación no produce por sí sola un efecto permanente, pero sus consecuencias deben evaluarse de forma individual”, señaló.

Asimismo, remarca que los solicitantes no han quedado en un limbo jurídico, puesto que los pagos y el caso de fondo siguen vigentes.

En ese sentido, quienes abonaron las tarifas de visa de inmigrante a través del Centro Nacional de Visas no tienen que realizar un nuevo pago.