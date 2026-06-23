Asilo en EE.UU.: el trámite clave que vence el 29 de junio y afecta a quienes tienen un caso pendiente

El plazo para presentar comentarios sobre la regla final provisional que modifica procedimientos vinculados al asilo en Estados Unidos vence el 29 de junio. La medida, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entró en vigor el 29 de mayo e implementa tarifas exigidas por la ley H.R.1, entre ellas un pago anual mínimo de 100 dólares para solicitudes pendientes.

La tarifa anual para formularios I-589 de asilo sin resolución

La regla incorpora la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés). Ese cargo se aplica por cada año calendario en que el formulario I-589 continúe pendiente.

La norma incorpora cargos obligatorios para trámites pendientes ante el Uscis Fotomontaje realizado con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) debe enviar una notificación individual a los solicitantes alcanzados por esta obligación. Ese aviso tiene que indicar el monto, la fecha límite y la forma de pago

, por sus siglas en inglés) alcanzados por esta obligación. Ese aviso tiene que indicar el monto, la fecha límite y la forma de pago El plazo para abonar es de 30 días desde la fecha de la notificación. Si el pago no se completa dentro de ese período, la agencia rechazará el formulario pendiente.

desde la fecha de la notificación. Si el dentro de ese período, la pendiente. Si la persona quiere volver a iniciar el pedido, deberá presentar una nueva solicitud y pagar la tarifa obligatoria correspondiente. La falta de pago también afecta el permiso laboral asociado con ese estatus en trámite.

y pagar la tarifa obligatoria correspondiente. La con ese estatus en trámite. En ese caso, se detiene el conteo del tiempo necesario para pedir autorización de empleo . Si ya existe una solicitud laboral pendiente, Uscis puede rechazarla o denegarla y si estaba aprobada bajo la categoría aplicable, se finaliza de inmediato .

del tiempo necesario para . Si ya existe una solicitud laboral pendiente, Uscis puede rechazarla o denegarla y si estaba aprobada bajo la categoría aplicable, . La regla también establece que el formulario I-589 debe incluir la tarifa exigida al momento de la presentación. Si la agencia rechaza esa solicitud, el Uscis conservará el pago y no lo devolverá, salvo supuestos limitados previstos por sus normas generales.

Cómo enviar comentarios al DHS sobre la nueva tarifa de asilo

El DHS abrió esa instancia para recibir observaciones sobre todos los aspectos de la norma, incluidos sus posibles efectos económicos. Las presentaciones deben enviarse mediante el portal federal regulations.gov y cada comentario tiene que identificar el expediente DHS Docket No. USCIS–2026–0133 y estar redactado en inglés o acompañado por una traducción a ese idioma.

Los aportes más útiles para el Uscis deben señalar una parte específica de la regla, explicar el cambio recomendado e incluir datos, información o autoridad que respalde la propuesta. La agencia indicó que solo considerará los envíos realizados por el canal habilitado.

Los solicitantes con formularios I-589 sin resolución deberán pagar una tarifa anual Fotomontaje realizado con IA

La norma excluye comentarios enviados por correo electrónico, cartas a funcionarios del DHS o del Uscis, entregas en mano, servicios de mensajería, correo postal y archivos en soportes digitales como CD, DVD o dispositivos USB.

Las presentaciones realizadas en el portal federal se publicarán sin cambios y podrán incluir datos personales aportados por quien envíe el comentario. Por ese motivo, la regla advierte que cada participante puede limitar la información personal que decida incorporar.

Qué implica el plazo del 29 de junio para la nueva regla sobre asilo

Luego de la fecha señalada del 29 de junio, el DHS podrá definir aplicar la regla de forma definitiva y mantener los cambios que ya están vigentes desde el 29 de mayo.

Cómo pagar un formulario de Uscis

En ese sentido, los migrantes que soliciten asilo deberán tener en cuenta esta norma y asesorarse sobre su caso para evitar rechazos por no pagar la tarifa correspondiente al Uscis.