Asilo en EE.UU.: las tarifas que ya se aplican y quedan fijas desde el 29 de junio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementó cambios en el sistema de inmigración a través de una norma final provisional. Esta normativa establece nuevas tarifas para los casos de asilo que quedarán fijas desde el 29 de junio.

Nuevas tarifas y disposiciones de cumplimiento sobre el asilo

La regulación establece que los solicitantes de asilo deben afrontar nuevas cargas económicas y tarifas anuales. Si bien la normativa ya está en vigor, la fecha límite para la presentación de comentarios públicos sobre esta normativa ante el portal gubernamental es el 29 de junio, por lo que quedará definitivamente fijada desde ese día.

La normativa vuelve obligatorio el pago de las tarifas de asilo anuales y precisa las consecuencias administrativas ante el incumplimiento. Por ejemplo, si un solicitante no abona la cuota dentro de los 30 días posteriores a la notificación, el sistema rechaza su solicitud pendiente.

El Uscis fijó nuevas tarifas (archivo) Imagen ilustrativa generada con IA

Este incumplimiento conlleva también la denegación automática de cualquier solicitud de autorización de empleo asociada al proceso migratorio. La norma, a su vez, establece que la tarifa de presentación del Formulario I-589 se retiene de forma permanente una vez presentada.

Esta retención se ejecuta incluso si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) rechaza la solicitud por otros problemas. La medida elimina cualquier posibilidad de reembolso y asegura que la recaudación cubra los costos administrativos desde el inicio.

Asimismo, el texto de la norma detalla los siguientes puntos clave sobre el costo:

Tarifa de asilo inicial: se aplica un cargo mínimo de 100 dólares para el Formulario I-589 (solicitud de asilo).

se aplica un cargo mínimo de 100 dólares para el Formulario I-589 (solicitud de asilo). Tarifa Anual de Asilo (AAF): la IFR ratifica el cobro de un mínimo de US$100 anuales por cada año que la solicitud permanezca pendiente de resolución.

la IFR ratifica el cobro de un mínimo de US$100 anuales por cada año que la solicitud permanezca pendiente de resolución. Tarifa del Formulario I-94: la normativa establece el requerimiento de una tarifa mínima de US$24 para solicitudes a través del Formulario I-102.

El impacto de la norma en el Formulario I-94 y autorizaciones de empleo

La norma final introduce un nuevo requisito de tarifa obligatoria de US$24 para quienes soliciten un Formulario I-94 mediante el Formulario I-102. El DHS especifica que esta tarifa adicional no admite exenciones ni reducciones de ningún tipo.

La medida aplica incluso cuando la tarifa de presentación base del Formulario I-102 sea cero. La única excepción ocurre en casos donde el solicitante requiera la corrección de un error cometido directamente por el DHS.

La norma del DHS también puede aplicar a los permisos de trabajo a través del TPS Fotomontaje realizado con IA

La norma también regula los períodos de validez para las autorizaciones de empleo vinculadas al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El límite máximo para estas autorizaciones se fija en un año o en el tiempo restante de la designación si este fuera menor.

El DHS sostiene que las nuevas tarifas de asilo son necesarias

El DHS fundamenta estas acciones bajo la autoridad otorgada por la H.R. 1 para que los solicitantes asuman los costos del sistema. El gobierno argumenta que estas medidas recuperan los gastos derivados de la adjudicación de millones de solicitudes pendientes.

Aunque la normativa entró en vigor el 29 de mayo, el período de comentarios públicos permite que la ciudadanía participe directamente. La norma no reemplaza las tarifas existentes, sino que son cargos complementarios al esquema previo.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

El 50% de los ingresos obtenidos se acredita al Uscis y el resto a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Esta estructura de recaudación pretende fortalecer las prioridades de ejecución y proporcionar ingresos adicionales al Tesoro nacional.