Oficial y confirmado: la actualización del Uscis para permisos de trabajo EAD de algunos migrantes venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 5 de junio en el Federal Register una propuesta de regla que modifica la elegibilidad para permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) de ciertos extranjeros. La medida podría impactar a más de 118 mil venezolanos bajo las situaciones migratorias contempladas por la iniciativa.

Los venezolanos que podrían quedar alcanzados por la propuesta del DHS

Los venezolanos están incluidos entre los extranjeros que, según su estado migratorio, podrían quedar alcanzados por los nuevos requisitos para acceder a una autorización laboral discrecional.

Una propuesta del DHS busca modificar las condiciones para acceder a permisos de trabajo EAD en ciertas categorías migratorias Uscis y freepik

El borrador normativo publicado por el DHS menciona tres categorías:

Quienes tienen parole temporal por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.

Quienes recibieron acción diferida.

Quienes tienen una orden final de deportación o remoción y fueron liberados temporalmente bajo supervisión.

En ese universo podrían entrar más de 117 mil personas de esta nacionalidad que ingresaron y obtuvieron parole humanitario bajo el programa de Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2024, además de 1610 participantes venezolanos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) registrados en septiembre de 2024, según datos citados por el Migration Policy Institute.

El DHS propone exigir necesidad económica, revisión discrecional favorable, datos biométricos y renovación vinculada a empleadores inscritos en E-Verify Imagen ilustrativa generada con IA

Requisitos del DHS para solicitar o renovar permisos de trabajo EAD

El cambio planteado por el DHS establecería condiciones comunes para los migrantes que soliciten autorizaciones laborales discrecionales bajo las categorías alcanzadas:

Acreditar necesidad económica para acceder al permiso de trabajo.

Demostrar que el caso amerita una decisión favorable del Uscis.

Presentar datos biométricos para la verificación de identidad y antecedentes.

Solicitar la renovación con un empleador de Estados Unidos que participe en E-Verify y se encuentre en regla dentro de ese sistema.

Mantener vigente la base migratoria que justificó la autorización laboral, como el parole o la acción diferida.

Además, el DHS plantea causales de terminación automática del EAD. La autorización laboral podría finalizar si la persona recibe una orden final administrativa de remoción o si se cancela o deniega la base migratoria que justificaba el permiso.

Parole, acción diferida y órdenes de remoción: cómo cambiaría cada permiso EAD

En el caso de las personas con parole temporal, el permiso laboral no quedaría atado únicamente a la permanencia provisoria. La iniciativa exige probar necesidad económica y establece que la autorización para trabajar tenga una vigencia de un año o del período de parole, según cuál sea menor.

Para quienes tienen acción diferida, el DHS propone reforzar la evaluación discrecional del Uscis y limitar la validez del EAD a un período máximo de un año. El texto oficial aclara que los cambios específicos para esta categoría no modifican directamente la autorización laboral basada en Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

En cuanto a los extranjeros con orden final de deportación o remoción liberados mediante una orden de supervisión, el texto busca restringir la elegibilidad a los casos en los que el DHS determine que la remoción es impracticable porque todos los países a los que el DHS solicitó documentos de viaje no los emitieron. El solicitante también tendría que cumplir las condiciones de su orden de supervisión y presentar documentación vinculada con esa situación, incluida evidencia sobre ingresos, gastos, activos o responsabilidades económicas familiares.

Cuándo podría entrar en vigor la propuesta del DHS sobre autorizaciones laborales

La propuesta de regla publicada por el DHS se encuentra en etapa de comentarios públicos. El período para enviar observaciones vence el 4 de agosto. El texto establece que los cambios se aplicarían solo a solicitudes iniciales y renovaciones presentadas a partir de la fecha de entrada en vigor de una norma final.

Quienes dejen de cumplir únicamente los nuevos criterios conservarían su EAD hasta la fecha impresa en el documento, salvo que se produzca una causal de terminación automática, como una orden final de remoción o la cancelación de la base migratoria que justificó la autorización laboral.