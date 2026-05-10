Asilo en EE.UU.: el cobro de US$102 del Uscis que desde el 29 de mayo puede costar el trabajo y derivar en deportación

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que las personas con casos de asilo abiertos en Estados Unidos tendrán que pagar una nueva tarifa anual actualizada a 102 dólares para el año fiscal 2026 por ajuste de inflación. Quienes no abonen la suma pueden tener problemas con su trámite o permiso de trabajo.

A quiénes aplica la nueva tarifa de 102 dólares que cobrará Uscis

La medida aplica a partir del 29 de mayo para personas con el Formulario I-589 pendiente, documento que se utiliza para solicitar asilo en EE.UU. La agencia explicó que el pago deberá hacerse cada año mientras el caso siga activo ante autoridades migratorias.

El Uscis cobrará una nueva tarifa anual a los solicitantes de asilo Freepik

Además, el Uscis aclaró que esta cuota no reemplaza otros pagos migratorios, por lo que algunos solicitantes podrían tener que cubrir simultáneas tarifas al mismo tiempo. El cobro forma parte de los cambios incluidos en la ley H.R. 1.

La entidad federal explicó que revisará los expedientes para detectar deudas relacionadas con este nuevo cargo anual. Las personas recibirán avisos oficiales con instrucciones para hacer el pago y fechas límite, por lo que habrá que prestar atención a cualquier aviso oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló en el mismo documento que el objetivo es reforzar el cumplimiento de obligaciones migratorias mientras los casos continúan en revisión. La agencia pidió a los solicitantes mantener actualizada su dirección para recibir notificaciones.

La tarifa corresponde a cada solicitud presentada, no a cada persona incluida en ella. Una familia que tramitó el asilo bajo un único Formulario I-589 paga 102 dólares en total, independientemente de cuántos integrantes figuren en esa solicitud. Solo quienes presentaron formularios separados deben abonar la tarifa de forma individual.

Migrantes con asilo en trámite que no paguen la tarifa se quedarían sin permiso de trabajo

Uscis confirmó que las personas con pagos pendientes podrían enfrentar rechazos en solicitudes relacionadas con autorización de empleo. Esto impacta directamente a quienes necesitan un permiso de trabajo para mantenerse legalmente empleados mientras esperan respuesta de su caso migratorio.

Asimismo, la agencia explicó que antes de aprobar o renovar ciertos permisos revisará si el solicitante cumplió con todas las cuotas exigidas. Si existe deuda activa, se detendrá el trámite hasta que la persona pague el monto pendiente.

El Uscis establece una tarifa anual para los solicitantes de asilo mientras el caso permanezca abierto Freepik

“Si un extranjero no paga en los 30 días posteriores a la notificación, Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente”, se lee en el informe.

Sumado a esto, los migrantes perderían la protección legal del asilo en trámite y estarían en riesgo de deportación: “Si el extranjero no tiene estatus legal en EE.UU., Uscis además iniciará procedimientos de remoción”.

Otras tarifas del Uscis que entran en vigor en mayo

El DHS incluyó otros cambios migratorios dentro de la regla provisional vinculada con la ley H.R. 1. Uno de los ajustes más importantes afecta al Formulario I-589, ya que el Uscis ahora conservará la tarifa de presentación incluso cuando rechace la solicitud por errores, documentos incompletos o envío incorrecto.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Antes, en algunos casos, el dinero podía devolverse cuando el trámite no avanzaba. Otro cambio impacta al Formulario I-102, utilizado para solicitar reemplazos o documentos iniciales de entrada y salida de no inmigrante.

La regla fija una tarifa mínima de US$24 para presentar este trámite, además de otros pagos que puedan aplicar según cada caso migratorio. La agencia advirtió que rechazará cualquier solicitud enviada sin la cuota correcta si tiene matasellos del 29 de mayo de 2026 en adelante.