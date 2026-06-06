Permiso de trabajo para parole en EE.UU.: la propuesta del DHS que podría complicar renovaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta de regla que podría afectar las renovaciones del permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) para personas con parole migratorio en Estados Unidos. Si la directriz entra en vigor, los solicitantes alcanzados deberán cumplir con nuevos requisitos, como demostrar necesidad económica real.

El nuevo requisito que propone el DHS para el permiso de trabajo por parole en EE.UU.

Publicado en el Registro Federal de EE.UU. este 5 de junio, el documento oficial propone cambios significativos para ciertas categorías de autorización de empleo discrecional, incluidas personas con parole migratorio. El objetivo, según el DHS, es asegurar que el EAD sea una concesión basada en necesidad económica, verificación de identidad y una evaluación favorable de discrecionalidad.

Con la nueva norma, el objetivo declarado del DHS es que la concesión del permiso de trabajo bajo el parole esté basada en la necesidad real y el buen comportamiento 123RF - 123RF

Si la regla se finaliza y entra en vigor, para obtener el permiso de trabajo por primera vez bajo esta categoría, los solicitantes alcanzados deberán cumplir con lo siguiente:

Demostrar necesidad económica: a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería obligatorio establecer una necesidad económica para trabajar. Para ello, el solicitante debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos.

a diferencia de la práctica anterior para este grupo, ahora sería establecer una necesidad económica para trabajar. Para ello, el solicitante debe presentar el Formulario I-765WS con detalles de sus ingresos, gastos y activos. Ejercicio favorable de la discreción: el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) realizará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias.

el peticionario debe demostrar que “merece” la autorización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés) realizará un análisis individualizado para determinar si otorga el beneficio con base en la totalidad de las circunstancias. Biometría obligatoria: los solicitantes alcanzados tendrían que someterse a la toma de huellas y fotografías para verificar su identidad y permitir controles de antecedentes antes de que se emita el EAD.

Cómo afectará el nuevo requisito a las renovaciones del permiso de trabajo bajo parole

El cambio más drástico para quienes ya tienen un EAD por parole y desean renovarlo es la vinculación con el sistema E-Verify:

Para renovar el EAD , la persona debería demostrar que está empleada o que busca trabajo con un empleador o posible empleador inscrito y en buen estado en E-Verify.

, la persona debería demostrar que está empleada o que busca trabajo con un empleador o posible empleador inscrito y en buen estado en E-Verify. El solicitante deberá proporcionar el nombre del empleador tal como aparece en el sistema y su Número de Identificación de Compañía (CIN) de E-Verify en su solicitud de renovación. Sin esta información, la renovación no será aprobada.

Asimismo, en cumplimiento con la ley H.R.1, la validez del EAD para personas con parole no excedería un año o la duración del parole, lo que sea menor. La autorización podría terminar si el parole se cancela, vence o es denegado, o si la persona recibe una orden final de remoción, según el caso.

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Los solicitantes de permiso de trabajo que no podrían obtenerlo bajo parole

Junto con las modificaciones detalladas, la nueva normativa propone que, por regla general, no se otorgará la autorización de empleo (ni inicial ni renovación) si el extranjero se encuentra en alguna de estas situaciones, a menos que existan intereses públicos compensatorios (como colaborar con las autoridades en EE.UU.):

Haber sido arrestado, acusado, procesado o condenado por cualquier acto criminal.

por cualquier acto criminal. Haber admitido un delito violento o peligroso , incluso si no hubo arresto formal.

, incluso si no hubo arresto formal. Tener lazos demostrados con evidencia de pertenencia a una pandilla u organización terrorista.

Conseguir el ajuste de estatus tendrá requisitos más estrictos, lo cual impactará en los migrantes de Florida Fotomontaje generado con IA

El período de comentarios públicos para la propuesta incluida en el Registro Federal termina el 4 de agosto de 2026. Una vez que concluya, el DHS deberá revisar y considerar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final. Si el gobierno decide seguir adelante, publicará una regla final en el Registro Federal con la fecha de entrada en vigor.