Confirmado por el ICE: la cifra récord de mexicanos detenidos en redadas migratorias durante la era Trump
Las 12 nacionalidades predominantes entre los arrestados corresponden a países de América Latina
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Bajo el gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva a cabo una campaña de detenciones migratorias en Estados Unidos. Con la intensificación de las redadas, el gobierno federal arrestó un número récord de migrantes mexicanos, que representan el 39% de la cifra total.
Los mexicanos son los migrantes más detenidos por el ICE
El gobierno de Trump intensificó las operaciones de control migratorio en los últimos meses. En ese sentido, durante agosto de 2026, el ICE arrestó a 50.925 personas en todo el país.
De los 548.645 registros ingresados en la base de datos del ICE desde el 20 de enero de 2025, el 88% corresponden a hombres y el 12% a mujeres. Asimismo, de acuerdo con datos de Deportation Data Project, las 12 nacionalidades más predominantes entre los detenidos corresponden a países de América Latina, lideradas por mexicanos (39%), guatemaltecos (14%), hondureños (11%) y venezolanos (7%).
La lista de los primeros puestos es la siguiente:
- México: 213.894 arrestados
- Guatemala: 79.174 detenidos
- Honduras: 60.152
- Venezuela: 35.704
- El Salvador: 24.548
De la información oficial se desprende que los mexicanos aprehendidos por el ICE representan más del doble de los detenidos guatemaltecos, que corresponden al segundo grupo más numeroso.
Los estados con la mayor cantidad de migrantes arrestados por el ICE
Al margen de las nacionalidades mencionadas, geográficamente, Texas y Florida encabezan la lista de estados con mayor cantidad de arrestos desde el comienzo del segundo gobierno de Trump hasta el 6 de agosto de 2026.
Con su colaboración con el gobierno federal y la firma de acuerdos 287(g), el Estado del Sol pasó de 3306 arrestos en mayo a 7170 en junio, lo que equivale a un incremento del 117%. En concreto, las jurisdicciones con la mayor cantidad de detenciones son:
- Texas: 124.601 arrestos
- Florida: 57.715
- California: 46.711
- Georgia: 21.060
- Nueva York: 19.042
El perfil de los migrantes detenidos por el ICE bajo la administración Trump
En cuanto al perfil de los migrantes arrestados, desde septiembre de 2025 la cantidad de detenidos sin cargos penales superó a la de aquellos que cuentan con condenas o cargos penales pendientes. En julio de 2026, alrededor de uno de cada cuatro tenía alguna condena por un delito.
El Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, informa en su portal oficial que, de las 65.765 personas que permanecían en custodia federal al 11 de julio, el 70,6% (46.436) no tenían condenas penales.
Según esos datos, la intensificación de los operativos durante el verano boreal de 2026 afectó a miles de personas que previamente no formaban parte de las prioridades de deportación. Entre los nuevos perfiles, de acuerdo con Deportation Data Project, se encuentran:
- Personas que residían en el país con un estatus legal temporal que fue cancelado
- Migrantes que ingresaron de forma legal y tenían solicitudes de asilo en trámite
- Personas que residen desde hace décadas en EE.UU., casadas con ciudadanos estadounidenses y con hijos nacidos en el país norteamericano