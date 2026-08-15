Avanza el ICE contra los latinos: el 70% de las deportaciones corresponden a seis nacionalidades, según un reporte

En el marco de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cortes migratorias de Estados Unidos emitieron 78.882 órdenes de remoción durante junio, un 30% más que el mes anterior. Solo seis países latinos reunieron casi el 70% de esas deportaciones, mientras el sistema mantiene 3,2 millones de casos pendientes.

Qué países latinos recibieron la mayor cantidad de órdenes de deportación

El reporte de TRAC Immigration señaló que seis nacionalidades latinoamericanas concentraron la mayor parte de las resoluciones durante junio del año en curso. En conjunto, acumularon 54.456 órdenes de remoción, una cifra que equivale al 69% del total registrado a nivel nacional.

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Las seis nacionalidades con el mayor número de órdenes de remoción en junio fueron:

México : 15.773 órdenes.

: 15.773 órdenes. Venezuela : 10.939 órdenes.

: 10.939 órdenes. Honduras : 9686 órdenes.

: 9686 órdenes. Guatemala : 8340 órdenes.

: 8340 órdenes. Colombia : 5255 órdenes.

: 5255 órdenes. Ecuador: 4463 órdenes.

Si se incluye también a Nicaragua (4365) y El Salvador (3182), este grupo de ocho países latinoamericanos suma aproximadamente el 78,6% de todas las órdenes de deportación emitidas.

Las órdenes de expulsión en EE.UU. se aceleraron durante junio

El crecimiento de las órdenes de expulsión fue el principal factor detrás del incremento en el cierre de expedientes. En marzo, estas decisiones representaban el 70,4% de las resoluciones finales, mientras que en junio alcanzaron el 78,3%.

El informe también mostró que el cierre de procesos comenzó a superar de manera sostenida el ingreso de nuevos expedientes. Las cortes llegaron a resolver más de 100.000 casos por mes, aunque el volumen acumulado continúa en 3,2 millones de procedimientos pendientes.

El informe reveló entre qué países se concentró la mayoría de las órdenes de deportación emitidas en junio Stock en canva

La asistencia a las audiencias también aparece como un factor relevante en las cifras. El 68% de los inmigrantes que recibieron una orden de deportación en junio no estuvo presente cuando se celebró su caso ante el tribunal.

Otro dato señalado por TRAC Immigration es que apenas el 1,9% de las personas cuyos procesos terminaron en junio obtuvo algún mecanismo de alivio legal que les permitiera permanecer en EE.UU.

Qué estados mostraron mayores incrementos en órdenes de deportación

Los incrementos no fueron iguales en todo el país norteamericano. Durante junio, el estado que registró el aumento más drástico en órdenes de deportación fue Illinois, con un salto del 120% en su corte de Chicago.

Los datos mostraron disparidades geográficas significativas, con estados como Illinois que experimentaron repuntes masivos en ordenes de deportación Imagen ilustrativa generada con IA

Además de Illinois, otros estados mostraron subas:

Massachusetts : 79%

: 79% Nueva Jersey : 66%

: 66% Pensilvania : 66%

: 66% Texas : 66%

: 66% Colorado : 60%

: 60% Missouri : 54%

: 54% Nevada : 46%

: 46% Luisiana : 45%

: 45% Oregón : 43%

: 43% Nebraska : 38%

: 38% Carolina del Norte: 33%

En contraste, mientras estas jurisdicciones veían aumentos considerables, otros estados experimentaron una disminución en las órdenes de remoción durante el mismo periodo: Hawái presentó una baja del 45%, Washington 35% y California 22%.

Las variaciones en órdenes de deportación según nacionalidad

Las variaciones también fueron diferentes según el país de origen. Entre marzo y junio, las órdenes contra ciudadanos de Haití aumentaron un 96%.

En el mismo período, las correspondientes a inmigrantes de República Dominicana y Brasil crecieron más del 50%. Otros grupos registraron aumentos menores.

Las remociones contra ciudadanos cubanos subieron un 5%, mientras las correspondientes a El Salvador aumentaron un 12% y las de Nicaragua, un 15%. Rumania presentó uno de los mayores incrementos porcentuales, aunque partió de un número menor de casos: pasó de 170 órdenes en marzo a 595 en junio, un aumento del 250%.

En sentido contrario, las deportaciones disminuyeron para Mauritania, Somalia, Senegal, Bangladesh y Guinea, con bajas del 14%, 15%, 17%, 37% y 55%, respectivamente.