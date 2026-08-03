Menos tiempo para prepararse y más audiencias: por qué aumentan las órdenes de deportación en EE.UU.

El sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos atraviesa una transformación acelerada: mientras la administración Donald Trump intenta reducir el atraso de millones de expedientes, los jueces reciben más casos por jornada y los inmigrantes tienen menos tiempo para preparar su defensa. Como consecuencia, aumentan las inasistencias y las órdenes de expulsión, mientras más procesos se cierran sin que las solicitudes de asilo sean analizadas en profundidad.

Aumento de las audiencias en los tribunales de inmigración

De acuerdo con un informe de Associated Press, la administración federal intensificó el ritmo de trabajo en los tribunales migratorios con el objetivo de reducir un atraso que lleva décadas acumulándose. Para lograrlo, comenzaron a realizarse con mucha más frecuencia las llamadas “megaaudiencias”, jornadas en las que un mismo juez debe atender más de 50 expedientes en pocas horas.

Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Los datos analizados por la organización Mobile Pathways, dedicada al seguimiento de la actividad de los tribunales de inmigración, muestran que solamente durante junio se realizaron más de 1300 megaaudiencias en todo EE.UU

La cifra representa casi el triple de las registradas en el mismo mes del año anterior y refleja el cambio de estrategia implementado para acelerar la resolución de los expedientes. Según Associated Press, en numerosos tribunales un solo magistrado recibe decenas o incluso cientos de casos en una misma jornada.

El cambio no se limita únicamente al número de procesos asignados. También se redujo de manera considerable el tiempo de anticipación con el que los inmigrantes reciben la fecha de sus próximas comparecencias.

Mientras anteriormente muchas personas contaban con alrededor de seis meses para reunir documentación, conseguir representación legal y preparar pruebas, ahora ese plazo suele reducirse a poco más de un mes.

Deportaciones en crecimiento por las inasistencias a las audiencias

La reducción de los tiempos de preparación comenzó a reflejarse rápidamente en las estadísticas judiciales. Según el análisis de Mobile Pathways citado por Associated Press, cada vez más inmigrantes no logran presentarse a sus audiencias y reciben automáticamente órdenes de deportación.

El tiempo de anticipación para que los inmigrantes preparen su defensa pasó de unos seis meses a poco más de un mes Imagen ilustrativa generada con IA

Bartlomiej Skorupa, director de operaciones de la organización, sostuvo que la combinación entre plazos mucho más cortos y bloques de audiencias extremadamente cargados termina por generar un calendario que dificulta que los casos sean escuchados adecuadamente. En su evaluación, los datos muestran que numerosos reclamos potencialmente válidos quedan cerrados antes de que un juez llegue a analizarlos.

Las cifras acompañan esa tendencia. Al inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, aproximadamente el 20% de las personas faltaban a las audiencias programadas. Para junio de 2026, ese porcentaje se había duplicado hasta alcanzar cerca del 40%, según los registros recopilados por Mobile Pathways.

Ese incremento estuvo acompañado por un fuerte crecimiento de las órdenes de expulsión. En enero de 2025 se emitieron casi 33.000 órdenes de deportación, mientras que en junio de 2026 la cifra rondó las 79.000. Una vez que se dicta esa resolución, las solicitudes de asilo generalmente pasan a considerarse abandonadas.

EE.UU. enfrenta tribunales con cargas de trabajo récord

La situación se refleja diariamente en los edificios donde funcionan los tribunales migratorios. En Harlingen, Texas, las jornadas con megaaudiencias obligan a muchas personas a esperar durante más de una hora antes de ingresar al edificio debido a la cantidad de asistentes.

La nueva polémica que compromete al ICE: denuncian la deportación de un bebé de dos meses nacido en EE.UU.

Además de los inmigrantes convocados, suelen concurrir familiares, abogados, trabajadores sociales y representantes de distintas organizaciones.

En una de esas jornadas recientes, la jueza de inmigración Delia Gonzalez tenía programados cerca de 90 casos. Más de veinte personas no se presentaron, pero aun así el tiempo no alcanzó para atender todos los expedientes previstos. Algunas personas permanecieron esperando durante más de ocho horas antes de que sus casos fueran reprogramados.

La exjueza de inmigración Elizabeth Young advirtió a AP que existe un límite práctico sobre la cantidad de expedientes que un magistrado puede analizar cuidadosamente durante una mañana. En su opinión, cuando se concentran tantas audiencias en una misma agenda, el trabajo deja de parecerse a una revisión judicial individual y pasa a convertirse en una sucesión acelerada de nombres y expedientes.

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Aunque la carga diaria de trabajo continúa muy elevada, el volumen total de expedientes pendientes comenzó finalmente a disminuir.

Los casos acumulados bajo la supervisión de la Executive Office for Immigration Review, organismo responsable de los tribunales migratorios, descendieron de 3,7 millones a 3,5 millones durante el año fiscal 2025 y continuaron reduciéndose en 2026, algo que no ocurría desde hacía al menos una década.

La situación se refleja diariamente en los edificios donde funcionan los tribunales migratorios Associated Press

Paralelamente, la política de control migratorio también mostró una aceleración fuera de los tribunales. En otro informe de AP, se reveló que ICE realizó alrededor de 10.000 arrestos durante un período de cinco días a fines de junio de 2026, un promedio cercano a 2000 detenciones diarias.

Además, la población alojada en centros de detención migratoria aumentó hasta aproximadamente 39.000 personas durante junio, luego de mantenerse alrededor de las 30.000 mensuales desde febrero.