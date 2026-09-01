Avanza el ICE: los perros robots que planea comprar la agencia de inmigración para operativos masivos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) prepara una adquisición de robots cuadrúpedos Spot, desarrollados por Boston Dynamics, como parte de una actualización de sus recursos tecnológicos. El presupuesto previsto para la operación se ubica cerca de los 2 millones de dólares.

Cuánto pagaría el ICE por los perros robots Spot de Boston Dynamics

Según un aviso de contratación pública federal retomado por ABC News, el modelo Spot puede incorporar cámaras de visión de 360 grados, sensores y otros dispositivos destinados a recopilar información del entorno. Su utilización permitiría a los agentes del ICE examinar espacios de acceso complicado sin ingresar inicialmente a esos lugares, especialmente cuando existen riesgos físicos o condiciones inestables.

Así son los perros robots que el ICE busca comprar

De acuerdo con Telemundo, cada unidad puede alcanzar un precio de hasta US$375 mil, según las características y los componentes incorporados. El plan contempla que los robots sean controlados de manera remota para realizar inspecciones, reconocimiento de situaciones y análisis de posibles peligros durante operaciones de seguridad pública y aplicación de la ley.

Cómo funcionan los robots Spot que el ICE busca incorporar a sus operativos

Los robots Spot están diseñados para desplazarse por distintos tipos de superficies y superar obstáculos. Entre sus capacidades se encuentran subir escaleras, abrir puertas y utilizar brazos extensibles cuando cuentan con el equipamiento correspondiente. También pueden incorporar sensores adicionales para ampliar las tareas de inspección.

A diferencia de un perro policial convencional, Spot no está diseñado para atacar personas. Su función dentro del esquema previsto para el ICE estaría vinculada con la observación y la obtención de información antes o durante determinadas intervenciones.

“Esta capacidad contribuye a mejorar la seguridad de los agentes, respalda la toma de decisiones operativas informadas y mejora la capacidad del DHS para responder a incidentes que involucren áreas peligrosas, confinadas, inestables o de difícil acceso”, indicó el aviso de contratación, según ABC News.

El aviso de contratación también contempla aplicaciones relacionadas con la protección de la frontera y de infraestructura. Estos equipos ya fueron utilizados por organismos estadounidenses, entre ellos el Servicio Secreto y departamentos policiales que los emplearon para examinar escenarios de emergencia.

Qué restricciones impone Boston Dynamics al uso de los robots Spot

Boston Dynamics es una compañía de robótica con más de tres décadas de investigación y desarrollo. Su catálogo incluye Spot, Stretch, Atlas y la plataforma de software Orbit, además de diferentes sistemas y prototipos desarrollados durante su trayectoria.

Según el sitio web oficial, existen restricciones para el uso de los robots. Entre ellas figura la prohibición de militarizar o equipar sus máquinas con sistemas autónomos de ataque. También plantea que sus productos deben utilizarse en base a las normas de privacidad y los derechos civiles.

La compañía permite trabajar con organismos gubernamentales vinculados con tareas de seguridad siempre que se respeten sus condiciones de uso.

Sus principios también señalan que los robots deben complementar el trabajo humano y asumir tareas peligrosas, repetitivas o físicamente exigentes, mientras las personas mantienen el control sobre las decisiones que requieren intervención humana.

Estas unidades autónomas, equipadas con sensores térmicos y cámaras de alta resolución, se utilizarán para realizar labores de inspección y vigilancia en zonas de difícil acceso o alta peligrosidad Facebook Boston Dynamics

El ICE adjudica US$16,7 millones para comprar 6000 guantes de descarga eléctrica

La adquisición de los robots se produce en paralelo con otra contratación del ICE autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Se trata de un desembolso de aproximadamente US$16.7 millones para adquirir 6000 pares de guantes capaces de producir descargas eléctricas.

El costo previsto para cada par asciende a US$2495. Según lo retomado por Telemundo, estos dispositivos están destinados a agentes que participan en operativos migratorios y su compra generó cuestionamientos de organizaciones civiles.

“El ICE ahora podrá aplicar descargas eléctricas con solo presionar un botón, algo que tal vez nadie más vea”, dijo Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Introducir guantes que pueden utilizarse con tanta facilidad para provocar un dolor terrible durante los encuentros es una receta para causar daño al público”, agregó.

Ambas operaciones forman parte de una ampliación del equipamiento utilizado por la agencia en sus tareas. Mientras los guantes están destinados directamente al personal, los robots Spot buscan trasladar determinadas labores de reconocimiento hacia sistemas operados a distancia.