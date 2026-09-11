El ICE en centros de votación: los dos casos en los que el DHS no descarta tener agentes durante las elecciones 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene previsto utilizar a sus agentes para patrullar los centros de votación durante las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dejó abierta la posibilidad de que el personal de la agencia se presente en esos lugares bajo determinadas circunstancias.

ICE en centros de votación: las dos situaciones que planteó el DHS

“El ICE no está allí para patrullar los centros de votación”, aclaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York retomada por CBS News. “Pero, si tenemos que ejecutar una orden judicial, estaremos donde debemos estar”, señaló.

Mullin afirmó que el ICE no está para patrullar los centros de votación, pero señaló que los agentes podrían estar presentes bajo criterios específicos Fotomontaje generado con IA

Mullin explicó que existen dos escenarios en los que los agentes podrían intervenir:

El primero sería la existencia de una amenaza activa contra un centro de votación

contra un centro de votación El segundo contempla la ejecución de una orden contra una persona a la que los agentes venían siguiendo

La postura del DHS se conoce mientras distintas organizaciones cuestionan la posibilidad de que agentes federales armados ingresen a centros electorales.

La demanda que busca impedir operativos del ICE en centros de votación

Una coalición integrada por las organizaciones LULAC, Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. La acción tiene como acusados al DHS, Mullin, el ICE y David Venturella, director interino de la agencia.

Los demandantes pretenden que la Justicia declare ilegal y deje sin efecto la denominada “Política de Centros de Votación”, que permitiría a agentes del ICE ingresar a estos lugares para realizar determinadas tareas de control migratorio, entre ellas ejecutar órdenes de arresto.

“El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y, sin embargo, esta administración persiste en sus interminables intentos de debilitar las mismas instituciones que tiene la responsabilidad de proteger”, dijo Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, en un comunicado.

La demanda también solicita que se impida a funcionarios federales operar o portar armas en las inmediaciones de centros de votación, lugares de votación anticipada, buzones para depositar boletas y sitios destinados al conteo. Las organizaciones sostuvieron que la presencia de agentes armados puede generar temor entre los electores y afectar la participación.

“Los resultados de las elecciones definen el futuro de todos nosotros, y en EE.UU., los votantes deberían poder emitir su boleta sin temor a la intimidación por parte de agentes armados del ICE en los centros de votación”, señaló Proaño. “Nos enorgullece unirnos a este litigio y luchar para proteger la libertad fundamental estadounidense”, agregó.

El propósito de la demanda es bloquear el despliegue de agentes armados del ICE en centros de votación de cara a las elecciones Fotomontaje generado con IA

Qué establece la ley federal sobre agentes armados en centros de votación

Uno de los argumentos centrales de la petición se basa en el 18 U.S.C. § 592. Según los demandantes, la disposición prohíbe desplegar o mantener fuerzas o personal armado federal en lugares donde se celebren elecciones, salvo cuando sea necesario para enfrentar a enemigos armados de EE.UU.

La norma fue aprobada durante los últimos meses de la Guerra Civil con el objetivo de limitar la intervención federal en los procesos electorales. La coalición sostuvo que permitir que los agentes del ICE ingresen a los centros para cumplir tareas habituales de inmigración contradice esa prohibición.

El litigio también cuestiona la política bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés). Los demandantes argumentaron que la medida fue adoptada de manera arbitraria y que excede las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso. Además, buscan evitar posibles efectos sobre los trabajadores electorales y los sufragistas.

“Todos los estadounidenses, incluidos los latinos, tienen el derecho constitucional a votar sin temor a ser interrogados, detenidos o separados de sus familias”, expresó Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. “Este caso se trata de protegerlos, preservar la confianza en nuestras elecciones y garantizar que todo votante elegible pueda participar sin intimidación”, señaló.