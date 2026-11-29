A partir del 21 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aceptará la versión actualizada del Formulario I-131, que elimina la posibilidad de solicitar el permiso de trabajo (EAD). Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán presentar por separado el Formulario I-765.

Qué se sabe de las nuevas modificaciones del Uscis que afectan el permiso de trabajo EAD

Según el sitio web de la agencia, el Uscis solo aprobará la edición del 22 de abril de 2026 del formulario I-731 y rechazará las versiones anteriores presentadas de forma electrónica o con matasellos.

En ese contexto, ya no es posible incluir la solicitud del permiso de trabajo en dicho formulario de re-parole y los solicitantes tendrán que esperar a que el Uscis apruebe el prime trámite para luego pedir, por separado, el EAD.

A partir del 21 de diciembre de 2026, el Uscis solo aceptará la versión del Formulario I-131 del 22/04/2026 Captura de pantalla/Uscis

Una vez aprobada la extensión del parole, el solicitante tiene que presentar el Formulario I-765, bajo la categoría (c)(11), para solicitar la autorización de empleo.

Al realizar el trámite, será obligatorio adjuntar evidencia suficiente que demuestre que el parole está vigente y no ha expirado ni está próximo a vencer.

Formulario I-765: cómo solicitar un permiso de trabajo tras las últimas modificaciones del Uscis

El Formulario I-765 es el trámite exigido por el Uscis para que ciertos extranjeros obtengan un EAD o demuestren su derecho a trabajar en EE.UU.

Según el sitio web de la agencia, el escrito se organiza en seis partes principales:

Razones para solicitarlo (primera vez, reemplazo o renovación)

Información sobre el solicitante (nombre legal completo, otros nombres o alias utilizados, dirección postal en EE. UU. y dirección física).

Declaración del solicitante, información de contacto, certificación y firma (incluye números de teléfono y correo electrónico de contacto).

Información de contacto, certificación y firma del intérprete

Información de contacto, declaración y firma del preparador

Datos adicionales (página destinada a agregar información extra que no haya cabido en las secciones anteriores).

Tras la aprobación del Formulario I-765, el documento físico se produce en un plazo de dos semanas y se envía al solicitante por correo mediante el servicio Priority Mail de USPS.

En el caso de las renovaciones, se recomienda enviar la documentación solicitada hasta 180 días antes (o al menos 90 días antes) de la fecha de vencimiento del EAD actual.

Cuánto cuesta solicitar el EAD y el parole de inmigración

Una solicitud inicial basada en el parole tiene un costo de US$570 para peticiones con matasellos a partir del 16 de octubre de 2026.

En el caso de las extensiones del EAD, valen US$280 conforme al calendario de tarifas de Uscis para el año fiscal 2026.

Para peticiones postmarcadas a partir del 16 de octubre, existe una tarifa de parole de inmigración de US$1050. Dicho monto no se abona al presentar el Formulario I-131 y el Uscis notificará si aplica al caso particular e indicará cómo realizar el pago.