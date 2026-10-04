Citas pendientes y asilo: los casos en los que agentes del ICE no detienen a inmigrantes latinos en EE.UU.

Dos encuentros recientes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el área metropolitana de Atlanta terminaron sin el arresto de un guatemalteco y un nicaragüense con procesos migratorios pendientes. Los episodios tuvieron desenlaces diferentes: ambos pudieron retirarse después de que los oficiales revisaran su información, mientras que otros dos trabajadores quedaron bajo custodia.

Cuándo y por qué las autoridades migratorias no arrestan a migrantes con trámites en curso

El primer episodio corresponde a un ciudadano de Guatemala interceptado por un oficial migratorio. En el video difundido por Univision se escucha al agente advertirle que el procedimiento era registrado en audio y video.

Durante el intercambio, el oficial revisó su información y le preguntó cuándo debía comparecer nuevamente. El hombre respondió que tenía una audiencia de asilo prevista para el 13 de mayo de 2027. Tras comprobar los datos, el oficial le permitió continuar. El hombre aseguró que cree que “algo le tocó el corazón” y por eso le quitaron las esposas.

Tres trabajadores nicaragüenses fueron interceptados en Atlanta

El segundo episodio involucró a tres trabajadores nicaragüenses que viajaban en un vehículo. Uno de ellos relató a Univision. “Nunca me percaté de que me seguían dos carros”, afirmó.

Cuando se disponía a abrir la puerta, tres oficiales descendieron de los vehículos y esposaron a los ocupantes con “violencia”, de acuerdo con su testimonio. Luego comenzaron a interrogarlos sobre su procedencia y el momento en que habían llegado a Estados Unidos. El trabajador recordó que les preguntaron de dónde eran y en qué año habían entrado.

La documentación presentada por uno de los hombres derivó en un resultado distinto al de sus compañeros Imagen ilustrativa generada con IA

¿Por qué uno de los nicaragüenses pudo retirarse y sus compañeros no?

El procedimiento tuvo distintos desenlaces. El hombre que brindó su testimonio entregó la documentación que llevaba y, después de que los oficiales revisaran sus datos, recibió autorización para marcharse. “Me iban a dejar ir”, recordó.

Antes de retirarse, le indicaron verbalmente que debía presentarse posteriormente en una dirección de Atlanta y le tomaron una fotografía. Sus dos compañeros, en cambio, quedaron bajo custodia. “Llevaron lamentablemente a mis dos compañeros de trabajo”, señaló.

¿Tener una audiencia de asilo pendiente evita una detención de ICE?

La normativa y la información oficial de las autoridades migratorias contemplan que una persona pueda tener un procedimiento pendiente ante un tribunal de inmigración y, al mismo tiempo, permanecer bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, establece en su Manual de Políticas que el DHS tiene la responsabilidad de la aprehensión y detención de extranjeros.

Solo uno de los tres ocupantes del vehículo recibió autorización para marcharse ICE

El mismo apartado señala que, cuando una persona se encuentra detenida, ese departamento debe garantizar su comparecencia en todas las audiencias programadas. A su vez, la EOIR explica cómo funcionan los tribunales de inmigración y señala expresamente que una persona puede estar detenida por el DHS mientras tramita su caso.

En determinadas circunstancias, un juez de inmigración puede revisar la decisión inicial sobre la custodia y determinar si corresponde una liberación mediante el pago de una fianza. Estas audiencias de fianza se tramitan por separado del procedimiento principal de remoción.

En cuanto al asilo, el EOIR establece que los jueces de inmigración tienen autoridad para resolver solicitudes de protección frente a la remoción, entre ellas las solicitudes de asilo, y también contempla por separado su facultad para realizar determinadas audiencias de custodia y procedimientos de fianza.