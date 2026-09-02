Los abogados coinciden: qué pasa si pagué la cita de mi visa americana y ahora la piden reprogramar

Los solicitantes de visas están a la espera de nuevas actualizaciones sobre la suspensión de citas para visados en todas las embajadas estadounidenses. En el caso de quienes ya abonaron las tarifas correspondientes, Andrés Echevarría, socio del estudio Vivanco & Vivanco, asegura que no tendrán que realizar pagos adicionales.

Qué pasa si la persona paga su cita americana y reprograman su cita

En diálogo con LA NACION, Echevarría aclara que aquellos que abonaron las tarifas de la visa de inmigrante por medio del Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) no deben volver a abonar, ya que el trámite y el expediente continúan vigentes.

No obstante, el abogado recomienda monitorear el correo electrónico y la cuenta del Centro Electrónico de Solicitudes Consulares donde se inició el trámite para detectar cualquier cambio.

“Los solicitantes deberían controlar sus cuentas de CEAC y no deberían efectuar un nuevo pago salvo que reciban instrucciones por medio de un canal oficial del Gobierno”, dijo.

Qué visas quedan afectadas y cuáles son los impactos a largo plazo

La pausa y reprogramación de entrevistas afecta, en principio, a las visas de inmigrante. Es decir, a las personas que buscan obtener la residencia permanente en EE. UU., ya sea a través de peticiones familiares o laborales.

Por su parte, con relación a los visados de turismo o negocios (B-1/B-2), de estudiante o trabajo temporal, no estarían afectadas por la pausa hasta los momentos.

La pausa y reprogramación de entrevistas afecta a las visas de inmigrante. Uscis / Pexels

“No existe un anuncio oficial que incluya las visas de no inmigrante”, aclara el letrado. “Esos solicitantes deberían seguir las instrucciones de sus citas actuales, salvo que reciban una notificación oficial que indique lo contrario”.

Echevarría también remarca que la normativa no implica una prohibición permanente, sino una pausa operativa temporal en todas las embajadas del mundo. En ese contexto, si un solicitante recibe un aviso de cancelación, se refiere a la cita para la entrevista y no a la solicitud de visa.

Hasta cuándo se mantiene la suspensión de las citas a nivel internacional

El socio del estudio jurídico Vivanco & Vivanco detalla que no existe una fecha exacta para el levantamiento de la medida. Pese a que algunos reportes indican que la pausa podría concluir a principios o mediados de septiembre, esa estimación no constituye un plazo oficial.

El abogado Andrés Echevarría asegura que, hasta los momentos, no hay fecha exacta para levantar la suspensión de las citas para visas VIVANCO & VIVANCO

“La respuesta responsable es que esperamos una interrupción temporal, pero no podemos garantizar cuándo cada sede consular retomará su calendario normal”, señala.