Qué significa la cancelación masiva de citas para la visa americana, según un abogado de inmigración

El pasado 25 de agosto, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó, a través de un portavoz, la suspensión total de las citas en todas las embajadas estadounidenses para la visa americana, un anuncio que generó dudas en aquellos que cuentan con procesos vigentes. Andrés Echevarría, socio del estudio Vivanco & Vivanco, asegura que la medida no implica una denegación en la solicitud y que los solicitantes no han quedado en un limbo jurídico.

En qué consiste la cancelación de citas para la visa americana, según el abogado migratorio

En diálogo con LA NACION, Echevarría aclara que no se trata de una prohibición permanente, sino de una pausa operativa temporal. Asimismo, asegura que la medida se aplica en todas las embajadas del mundo y no a una nacionalidad en concreto.

Andrés Echevarría aclaró que la suspensión de citas de visado es una pausa de alcance mundial VIVANCO & VIVANCO

“Esta medida no está basada en la nacionalidad. Es una pausa de alcance mundial que puede afectar a solicitantes de visas de inmigrante en embajadas y consulados estadounidenses, independientemente de su ciudadanía”, dijo.

En ese contexto, explica que, si un solicitante recibe un aviso de cancelación, en principio se refiere a la cita para la entrevista y no a la solicitud de visa. Por lo tanto, el caso continúa pendiente y la persona debería recibir una nueva fecha para la entrevista.

El impacto legal de la cancelación de citas de visados

Echevarría señala que, desde el punto de vista jurídico, la reprogramación implica solo un cambio de fecha y no una denegación del visado.

No obstante, advierte que la demora práctica en sí puede perjudicar a los solicitantes, ya que podrían vencerse los exámenes médicos en el caso de las visas americanas de inmigrante o prometido (K-1) y algunos hijos podrían perder su elegibilidad al alcanzar la mayoría de edad.

La suspensión de citas para visados podrá afectar cada caso por individual, según el abogado de inmigración Andrés Echevarría Imagen generada con IA

“La reprogramación no produce por sí sola un efecto permanente, pero sus consecuencias deben evaluarse de manera individual”, explicó.

De igual modo, remarca que los solicitantes no han quedado en un limbo jurídico, puesto que los pagos y el caso de fondo siguen vigentes. En ese sentido, quienes abonaron las tarifas de visa de inmigrante a través del Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) no tienen que realizar un nuevo pago.

Hasta cuándo se mantiene la cancelación de citas para las visas

El socio del estudio jurídico Vivanco & Vivanco detalla que no existe una fecha exacta para el levantamiento de la medida. Pese a que algunos reportes indican que la pausa podría concluir a principios o mediados de septiembre, esa estimación no constituye un plazo oficial, por lo que algunas entrevistas podrían ser reprogramadas para fechas posteriores.

“La respuesta responsable es que esperamos una interrupción temporal, pero no podemos garantizar cuándo cada sede consular retomará su calendario normal”, dijo.

Ante esta incertidumbre, el abogado aconseja monitorear el correo electrónico, las cuentas en el sistema CEAC y, bajo ningún concepto, realizar un nuevo pago, salvo que sea solicitado por un canal gubernamental oficial.