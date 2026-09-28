Confirmado para inmigrantes: el cheque de hasta US$16.100 que el IRS otorga a quienes declaran taxes por separado

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó los ajustes por inflación para el año tributario 2026, que fijan una deducción estándar de US$16.100 para contribuyentes solteros y casados que declaran impuestos por separado. La medida se va a aplicar a las declaraciones que se presenten en 2027.

A cuánto sube la deducción estándar en el año tributario 2026

Para solteros y casados que declaran por separado , la deducción sube a US$16.100 frente a los US$15.750 vigentes en 2025 , según información publicada por el IRS.

, la deducción frente a los , según información publicada por el IRS. Los matrimonios que presentan la declaración conjunta accederán a una deducción de US$32.200.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

Los jefes de hogar tendrán una deducción de US$24.150.

Estos montos surgen de los ajustes por inflación que incorporan modificaciones de la ley conocida como el One Big Beautiful Bill.

Qué va a pasar con los créditos reembolsables

El IRS y el Tesoro publicaron la propuesta REG-119882-25 , incluida en el Internal Revenue Bulletin 2026-38 , para modificar el acceso a la porción reembolsable de cuatro créditos fiscales durante 2026.

, incluida en el , para modificar el acceso a Los créditos afectados son el crédito por adopción , el crédito de oportunidad estadounidense, el crédito tributario por hijos y el crédito por ingreso del trabajo.

, el crédito de oportunidad estadounidense, Las autoridades estiman que 49 millones de contribuyentes reclamarían al menos uno de esos créditos en 2026, y que unos 24 millones obtendrían una parte reembolsable.

y que unos 24 millones obtendrían una parte reembolsable. Entre 200 mil y 700 mil contribuyentes podrían perder ese excedente por no cumplir con la definición de “qualified alien”, aunque la propia agencia aclara que se trata de una estimación aproximada.

Las autoridades estiman que 49 millones de contribuyentes reclamarían al menos uno de esos créditos en 2026 Fotomontaje generado con IA

Quiénes aplican como extranjeros calificados

La propuesta usa la definición de “qualified alien” prevista por la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 para determinar quién puede recibir la porción reembolsable de esos créditos.

prevista por la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 para determinar quién puede recibir la porción reembolsable de esos créditos. Entre las categorías contempladas figuran los residentes permanentes legales , las personas a quienes se concedió asilo y los refugiados.

, las personas a quienes se concedió asilo y los refugiados. También incluye a determinados beneficiarios de parole por al menos un año e inmigrantes cuya deportación o expulsión fue retenida.

La lista suma a entrantes cubanos o haitianos y a residentes legales de países asociados mediante un Pacto de Libre Asociación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.