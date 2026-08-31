Noticias del ICE hoy: redadas masivas y detenciones migratorias en aeropuertos de California, Florida y Texas

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos registraron un aumento durante este año. California, Florida y Texas aparecen vinculados a una estrategia que utiliza información de pasajeros, controles migratorios y traslados entre centros de detención.

El ICE aumenta los arrestos en California

Los aeropuertos se convirtieron en uno de los puntos utilizados para realizar arrestos, especialmente debido al intercambio de información entre la agencia migratoria y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

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Según los datos retomados por CNN, hasta el 6 de agosto se habían registrado al menos 127 detenciones en aeropuertos. En California, al menos 11 residentes del Área de la Bahía fueron arrestados mediante este mecanismo.

Bajo otras modalidades, las redadas registraron cerca de 50.000 arrestos en todo EE.UU., durante julio, incluidos unos 4300 en California. De acuerdo con San Francisco Chronicle, los registros de los últimos 18 meses señalaron que el Estado Dorado acumuló casi 50.000 detenciones, frente a unas 12.400 contabilizadas en un período equivalente anterior.

San Diego concentró una parte importante de esos resultados, con aproximadamente 11.500 durante la actual administración. En esa ciudad, las detenciones pasaron de unas 800 en junio a alrededor de 1500 en julio.

San Francisco, por su parte, acumuló al menos 2440 arrestos. El funcionamiento del ICE también difiere según las normas de cada estado.

En California, las restricciones derivadas de las leyes de estado santuario limitan la colaboración de las autoridades locales con inmigración. Por ese motivo, la agencia federal recurrió a lugares como aeropuertos y tribunales para efectuar detenciones con menor participación de las fuerzas locales.

ICE en Florida: las detenciones en el aeropuerto de Miami

Uno de los casos más recientes mencionados es el de Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que reside en Aspen. El 1° de agosto fue detenida por agentes del ICE en una puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Miami cuando se disponía a regresar a Colorado después de visitar a familiares.

Pavlovsky había ingresado legalmente a EE.UU. con una visa de turista y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que eso no impedía considerar que había incumplido las condiciones de su estadía.

Los inmigrantes con un estatus irregular enfrentan tácticas de vigilancia intensificadas en aeropuertos y centros de procesamiento Fotomontaje realizado con IA

Tras el arresto, fue trasladada a instalaciones de detención en Florida. Según Aspen Daily News, durante sus primeros días permaneció en Miramar, en una celda compartida con otras 16 mujeres.

La argentina describió el sitio como una “cámara de tortura” debido a que las luces permanecían encendidas en todo momento, había un único inodoro en medio de la habitación y las detenidas debían permanecer de pie por falta de espacio. De acuerdo con el relato de su pareja, Cody Kosinski, Tina permaneció allí hasta el 4 de agosto y luego fue llevada al Centro de Transición de Broward.

Aunque las condiciones de Broward son consideradas mejores por su entorno, los traslados no se detuvieron. En plena noche, subieron a la mujer en un autobús durante ocho horas.

Finalmente, fue trasladada en un vuelo hacia el centro de detención CoreCivic de Laredo, Texas, donde permanece actualmente. “Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso de expulsión”, dijo un vocero del DHS a LA NACION.

Texas se convierte en destino de los traslados del ICE

El caso de Pavlovsky mostró cómo los arrestos realizados en aeropuertos pueden continuar con traslados hacia otros estados. Según informaron sus familiares, la argentina fue esposada de pies, manos y cintura y trasladada durante más de 36 horas hasta un centro de detención en Texas.

El ICE detuvo a una familia colombiana en el aeropuerto de Atlanta cuando estaba a punto de viajar a Fort Lauderdale Fotomontaje realizado con IA

Texas también presenta una diferencia respecto de California en cuanto a la relación entre el ICE y las autoridades locales. Las fuerzas de seguridad del estado pueden colaborar directamente con las autoridades migratorias, lo que facilita arrestos y traslados de personas bajo custodia federal.

Otro caso ocurrió el 13 de agosto, cuando una familia colombiana fue arrestada en el aeropuerto de Atlanta antes de abordar un vuelo hacia Fort Lauderdale. Según la información disponible, tenían permisos de trabajo, licencias de conducir y una solicitud de asilo pendiente, pero fueron detenidos por haber excedido el plazo de su visa de turista.

Ante este escenario, abogados especializados en inmigración recomendaron precaución con los viajes aéreos nacionales para determinadas personas que atraviesan procesos migratorios. También señalaron que una solicitud pendiente o un permiso de trabajo no necesariamente impide una detención por parte del ICE.