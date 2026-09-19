Confirmado por el ICE: más de 80.000 guatemaltecos han sido detenidos en redadas masivas desde enero 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantiene un intenso volumen de detenciones desde enero de 2025, cuando comenzó la vigente gestión del presidente Donald Trump. Los datos revelan un fuerte alcance sobre la población migrante guatemalteca.

Cifras oficiales de arrestos del ICE a migrantes guatemaltecos desde enero de 2025

Los datos procesados por el Deportation Data Project registran 571.412 arrestos administrativos del ICE desde el 20 de enero de 2025. De ese total, 80.510 correspondieron a ciudadanos guatemaltecos.

Los datos de arrestos a migrantes guatemaltecos en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

Este número representa el 14,09% de la totalidad de las aprehensiones que el organismo llevó a cabo durante ese período. De esos arrestos, 79.241 pudieron vincularse con una estancia posterior en detención del ICE, según el conjunto de datos que cruza arrestos con períodos de custodia.

México supera a Guatemala y encabeza la cifra de arrestos

Los registros oficiales del organismo señalan que solo una nación superó a Guatemala en la cantidad total de personas bajo custodia federal durante el mismo lapso. Las autoridades migratorias registraron 230.562 arrestos de mexicanos a partir del 20 de enero de 2025.

Esta cantidad equivale al 40,35 % del universo total de aprehensiones ejecutadas por la agencia en el país desde esa fecha. De esta manera, la población originaria de México ocupa la primera posición en la estadística.

Qué dice el informe reciente del Deportation Data Project

El Deportation Data Project difundió este 15 de septiembre un estudio firmado por los investigadores Graeme Blair, David Hausman y Phil Neff. El informe documenta un incremento en la actividad operativa del ICE entre junio y julio de 2026.

Ambos meses registraron una cantidad de arrestos superior a cualquier otro período mensual de la segunda administración Trump. El repunte ocurrió tras una breve disminución en las capturas posterior a los hechos donde murieron Renée Good y Alex Pretti.

El Deportation Data Project detectó más actividad del ICE entre junio y julio de 2026 ICE

Asimismo, el reporte destaca que la proporción de detenidos con condenas penales previas cayó al nivel más bajo del registro histórico del organismo. En julio de 2026, el 27% de los arrestos que pudieron vincularse con un ingreso posterior a detención correspondió a personas con condenas penales. El 73% restante no tenía condenas registradas, aunque ese grupo puede incluir personas con cargos pendientes.

Los autores explican que la subida veraniega responde a un aumento sostenido en las transferencias desde cárceles locales hacia la custodia federal. Asimismo, las autoridades intensificaron las órdenes de detención para personas arrestadas por la policía local sin una condena penal.

El programa 287(g), que otorga facultades de migración a oficiales locales y estatales, experimentó una aceleración constante en 2025 y 2026. Al mismo tiempo, las patrullas del ICE en la vía pública retornaron en el verano a los niveles máximos observados en diciembre de 2025.

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El informe vincula esta mayor capacidad operativa a la expansión de recursos aprobada por el Congreso estadounidense para el organismo. La nómina de agentes en activo de la agencia creció de 21.000 a 29.000 oficiales entre enero de 2025 y junio de 2026.

Geográficamente, los estados de Texas y Florida concentraron la mayor cantidad de aprehensiones interiores registradas en el mapa nacional. No obstante, regiones como Nueva Jersey, Arizona y Maine mostraron alzas porcentuales considerables en el volumen de personas bajo custodia.