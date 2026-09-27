Confirmado por el Uscis: acusan a inmigrantes de hacer fraude para obtener la ciudadanía y votar en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) acusó a dos inmigrantes de votar en diferentes elecciones federales de manera ilegal y de hacer declaraciones falsas durante la solicitud de la ciudadanía estadounidense. Los cargos incluyen una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta US$100 mil.

Qué se sabe del caso de los inmigrantes que votaron en una elección general

Los acusados de votar sin tener la ciudadanía estadounidense son Patrick Terrance Reid, un ciudadano jamaicano residente en Nueva Jersey, y Danubis Bernat, una venezolana residente en South Amboy, Nueva Jersey, quien ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2.

Una de las personas acusadas por el Uscis fue Danubis Bernat, una venezolana residente en South Amboy, Nueva Jersey, quien ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2. Fotomontaje realizado con IA

Según el Uscis, al momento de registrarse para votar, ni Reid ni Bernat eran ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, ambos declararon y certificaron de forma falsa en sus formularios de registro de votantes que sí eran norteamericanos.

“Para inscribirse y votar en las elecciones federales, es necesario ser ciudadano estadounidense. Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Reid y Bernat no eran norteamericanos cuando se inscribieron para votar”, dijo la agencia.

La votación ilegal y el pedido de la ciudadanía estadounidense

Reid participó en las elecciones presidenciales de 2012 y noviembre de 2016, y votó por correo en los comicios presidenciales de noviembre de 2020 y noviembre de 2024, mientras que Bernat votó en persona en la elección general donde se impuso el actual presidente, Donald Trump, frente a Kamala Harris.

Patrick Feid Reid participó en las elecciones presidenciales de 2012 y noviembre de 2016, y votó por correo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y noviembre de 2024 Steven Senne - AP

Tras haber votado de manera ilegal, ambos presentaron el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) para obtener la ciudadanía estadounidense. En dicho formulario, que exige juramento bajo pena de perjurio, ambos afirmaron que nunca se habían registrado para votar ni habían votado en elecciones federales.

Qué sucede si los inmigrantes son declarados culpables

La Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey, encabezada por el fiscal Robert Frazer, hizo un anuncio público de las denuncias penales separadas contra Reid y Bernat el pasado 24 de septiembre.

En caso de ser declarados culpables, algunas de las sanciones previstas son:

Votación por parte de un extranjero : Conlleva una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta US$100 mil por cada cargo.

: Conlleva una pena máxima de y una multa de hasta por cada cargo. Declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense: Conlleva una pena máxima de diez años de prisión y una multa de hasta US$250 mil por cada cargo.

“Los cargos y alegaciones contenidos en las denuncias son meras acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad", destaca el escrito.