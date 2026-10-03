Confirmado por Uscis: la green card bajo la Ley de Ajuste Cubano registra una demoras de casi un año

La green card solicitada bajo la Ley de Ajuste Cubano registra un tiempo mediano de procesamiento de 11,8 meses, casi un año, durante el año fiscal 2026. La cifra corresponde a las solicitudes de ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 y contempla los casos procesados entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Cuánto demora la green card bajo la Ley de Ajuste Cubano

El dato surge de los registros históricos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La agencia registró una mediana de 11,8 meses para los formularios I-485 basados en la Ley de Ajuste Cubano durante el año fiscal 2026. La mediana representa el tiempo que tomó completar la mitad de los casos analizados.

Los tiempos de procesamiento del Formulario I-485 basado en la Ley de Ajuste Cubano aumentaron durante el año fiscal 2026. Freepik

El registro correspondiente a 2025 había sido de 7 meses, por lo que el aumento fue de 4,8 meses en un año. La información utilizada por el organismo abarca el período comprendido entre el 1° de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026.

La evolución de los tiempos medianos de procesamiento fue:

2021: 8,5 meses

8,5 meses 2022: 5,5 meses

5,5 meses 2023: 3,3 meses

3,3 meses 2024: 4,6 meses

4,6 meses 2025: 7 meses

7 meses 2026: 11,8 meses

El tiempo mediano de 2026 es 8,5 meses superior al registrado en 2023, cuando la cifra había llegado a 3,3 meses.

Quiénes pueden solicitar la green card por esta vía

La Ley de Ajuste Cubano de 1966 contempla una vía específica para determinados ciudadanos o nativos de Cuba que se encuentran en Estados Unidos. Entre los requisitos se encuentra haber sido inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional migratoria (paroled) en el país después del 1° de enero de 1959.

Además, el solicitante debe haber acumulado al menos un año de presencia física en Estados Unidos antes de presentar la solicitud de ajuste. Para demostrar la condición de ciudadano o nativo de Cuba, Uscis acepta, entre otros documentos, un pasaporte cubano o un certificado de nacimiento, según las circunstancias del solicitante.

La vía también contempla determinadas solicitudes de cónyuges e hijos derivados de personas que cumplen con los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano. En estos casos, existen condiciones específicas de presencia física y documentación.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Qué significa la demora de la green card

Los 11,8 meses no representan un plazo individual para quienes presentan una solicitud bajo la Ley de Ajuste Cubano. Se trata de una mediana calculada sobre los casos completados durante el período informado.

En términos estadísticos, la cifra significa que la mitad de los casos incluidos en el registro fue completada en 11,8 meses o menos, mientras que la otra mitad tomó más tiempo.

El organismo advierte que los datos históricos pueden diferir de los tiempos que aparecen en su herramienta actual de procesamiento porque ambas mediciones utilizan metodologías diferentes. También explica que sus tiempos de procesamiento se actualizan periódicamente y que las cifras publicadas se basan en datos de casos completados.

La estadística corresponde específicamente a los formularios I-485 basados en la Ley de Ajuste Cubano y no representa el tiempo de procesamiento de todas las solicitudes de ajuste de estatus.

La Ley de Ajuste Cubano permite a determinados ciudadanos o nativos de Cuba solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. Freepik

Cómo se compara con otros ajustes de estatus

Durante el mismo año, los formularios I-485 basados en vínculos familiares registraron un tiempo mediano de procesamiento de 6 meses, mientras que los casos basados en empleo tuvieron una mediana de 5,9 meses. El registro de los casos bajo la Ley de Ajuste Cubano llegó a 11,8 meses.

Cabe destacar que los datos históricos corresponden a los casos completados durante el período indicado y pueden cambiar con futuras actualizaciones.