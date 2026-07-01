Confirmado: Trump pide al Congreso terminar con la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

La decisión de la Corte Suprema de mantener la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos no puso fin al tema impulsado por el presidente Donald Trump. Apenas horas después de que el máximo tribunal rechazara limitar ese derecho constitucional, el mandatario anunció que buscará otra vía para alcanzar el mismo objetivo: a través de una ley impulsada por el Congreso.

Trump llama al Congreso tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

A través de una publicación en Truth Social, Trump reaccionó al fallo emitido por la Corte Suprema el 30 de junio. El presidente sostuvo que la decisión de mantener la ciudadanía por nacimiento fue “lamentable”, aunque aseguró que todavía existe un camino para modificar esa política mediante legislación.

El mandatario utilizó su cuenta en Truth Social para instar a los legisladores a actuar "hoy mismo" Truth Social de Trump

En su mensaje, afirmó que el Congreso puede corregir la situación si es que aprueba una ley con el respaldo del Poder Ejecutivo y sostuvo que el proceso judicial permitió determinar que no sería necesaria una reforma constitucional para avanzar con ese objetivo.

En ese sentido, pidió a los legisladores comenzar a trabajar “hoy mismo” para poner fin a lo que describió como una ciudadanía por nacimiento “costosa e injusta” para el país norteamericano. El mandatario cerró su publicación con la promesa de un respaldo absoluto a cualquier iniciativa legislativa que busque restringir ese derecho.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

Según informó Courthouse News, la Corte Suprema rechazó la intención del gobierno de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de determinados inmigrantes nacidos en EE.UU. La decisión representó una ratificación de más de un siglo de precedentes judiciales sobre la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

El fallo fue aprobado por seis votos contra tres. La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y recibió el respaldo de Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

En su voto, Roberts recordó que quienes redactaron la Enmienda 14 extendieron esa protección a “toda persona nacida libre en esta tierra” y sostuvo que el tribunal mantiene hoy ese compromiso constitucional. Por su parte, Brett Kavanaugh coincidió con el resultado que invalidó la orden ejecutiva del presidente, aunque expresó diferencias respecto de algunos fundamentos jurídicos.

Los tres jueces disidentes fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.

La interpretación sobre la ciudadanía por nacimiento que rechazó la Corte Suprema

El caso giró en torno al significado de una parte específica de la Enmienda 14, aprobada en 1868. Esa disposición establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país norteamericano.

El intento de Trump de limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento no prosperó en la Corte Suprema SAUL LOEB - AFP

La administración Trump sostuvo que la clave estaba precisamente en la expresión “sujetas a la jurisdicción” estadounidense. Bajo esa interpretación, el gobierno consideraba que no todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio nacional debían recibir automáticamente la ciudadanía.

Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó esa postura y calificó el planteo gubernamental como una visión “dramáticamente revisionista”. En la opinión redactada por Roberts, se explica que el propósito del Congreso al aprobar la Enmienda 14 fue dejar la cuestión de la ciudadanía fuera del alcance de futuras modificaciones legislativas, precisamente como respuesta a errores históricos del pasado.

El presidente del tribunal recordó además que un niño nacido en suelo estadounidense y sujeto a las leyes del país norteamericano es considerado ciudadano por decisión constitucional, una interpretación que, según la mayoría, se mantiene vigente desde hace generaciones.