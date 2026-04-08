Es oficial: la cifra de arrestos del ICE tras datos compartidos por la TSA que alerta a los migrantes

Una investigación reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) concretó más de 800 arrestos a partir de información proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Este dato corresponde al período que va desde el inicio de la presidencia de Donald Trump hasta febrero de 2026, y surge de documentos internos analizados por ese medio.

Lo que revela una investigación sobre los datos compartidos con el ICE

Según informó Reuters, los datos muestran un nivel de detenciones vinculadas al uso de datos de viajeros en operativos que supera lo que se conocía hasta ahora.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

En ese mismo lapso, según el informe, la TSA compartió más de 31.000 registros de viajeros con ICE, lo que permitió identificar potenciales objetivos para acciones de control migratorio.

De acuerdo con Reuters, no fue posible determinar con precisión cuántas de estas detenciones se realizaron dentro de los aeropuertos .

. Las pistas proporcionadas por la TSA resultaron clave para anticipar los movimientos de las personas, especialmente en momentos en que se disponían a viajar.

Qué datos de los viajeros fueron compartidos al ICE

El origen de estos datos se encuentra en el programa Secure Flight de la TSA, creado en 2007 con el objetivo de detectar posibles amenazas vinculadas al terrorismo. Este sistema permite analizar información de pasajeros y contrastarla con listas de vigilancia del gobierno federal.

El sistema Secure Flight fue utilizado ahora como una herramienta para localizar a infractores de leyes migratorias AFP

No obstante, su utilización para localizar a personas con problemas migratorios representa un cambio significativo respecto a su propósito inicial. Reuters subraya que la normativa original del programa no contemplaba su uso para identificar infractores de este tipo de leyes.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo del que dependen tanto la TSA como el ICE, no se brindaron detalles específicos sobre este intercambio de información. Sin embargo, señalaron que bajo la actual administración se impulsaron soluciones para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema en su conjunto.

El despliegue del ICE en los aeropuertos de EE.UU.

El incremento en la actividad de ICE en aeropuertos también se vincula con un fuerte enfrentamiento político en Washington.

Desde mediados de febrero, demócratas y republicanos mantienen un conflicto por la financiación del DHS, especialmente en relación con las políticas migratorias.

Este desacuerdo derivó en la paralización de un proyecto de financiamiento que afectó directamente a los trabajadores de la TSA, quienes llegaron a perder al menos dos salarios completos.

Así se veían las largas filas en el Aeropuerto de Texas

Ante la falta de personal y el aumento de ausencias, el presidente Trump ordenó en marzo el despliegue de agentes de ICE en más de una docena de aeropuertos para colaborar con las tareas de seguridad.

La decisión generó una inmediata reacción en el ámbito político. Más de 40 legisladores demócratas enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en donde advirtieron que la presencia de agentes migratorios en terminales aéreas “provocará confusión y miedo” entre los viajeros.

Casos que generaron polémica: el ICE en aeropuertos

Entre los casos citados por Reuters, se encuentra el de un estudiante universitario detenido mientras viajaba de Boston a Texas para celebrar el Día de Acción de Gracias.

También se reportó el arresto de una madre en el aeropuerto internacional de San Francisco, ocurrido un día antes del despliegue oficial de agentes de ICE en aeropuertos.

Las autoridades defendieron ambas acciones, al argumentar que las personas detenidas estaban sujetas a órdenes finales de deportación. Aun así, los episodios generaron críticas por la forma en que se llevaron a cabo.