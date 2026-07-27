El anuncio del DHS dirigido a migrantes hoy: “El Uscis está eliminando las demoras en nuestro proceso de asilo”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este 27 de julio de 2026 una modificación en el proceso de asilo de Estados Unidos que busca agilizar la resolución de ciertos expedientes pendientes. La medida autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a remitir determinadas solicitudes directamente a jueces de inmigración, sin realizar previamente la entrevista afirmativa de asilo.

El cambio del DHS que permite omitir entrevistas de asilo del Uscis

El DHS difundió la información a través de su cuenta oficial de X y en declaraciones a Fox News Digital. Allí, el organismo afirmó: “El Uscis está eliminando las demoras en nuestro proceso de asilo para que podamos escuchar de manera más eficiente las solicitudes de los inmigrantes ilegales y cumplir con la agenda de inmigración del presidente Trump”. Además, explicó que la modificación forma parte de una norma final provisional, que entró en vigor de inmediato.

El DHS anunció un cambio inmediato en el proceso de asilo: el Uscis podrá enviar algunas solicitudes directamente a jueces de inmigración sin realizar entrevistas previas. "El Uscis está eliminando las demoras en nuestro proceso de asilo", afirmó la agencia X @DHSGOV

Según publicó Fox News Digital, la nueva regulación modifica el procedimiento para las solicitudes de asilo afirmativo, es decir, aquellas presentadas por personas que no se encuentran en un proceso formal de deportación.

Hasta ahora, el Uscis entrevistaba a los solicitantes antes de decidir si concedía el asilo o remitía el expediente a un juez de inmigración para nueva evaluación judicial. Con la nueva norma, determinados casos podrán enviarse directamente a los tribunales migratorios sin pasar por esa instancia inicial.

De acuerdo con el DHS, el cambio evita que algunos expedientes sean evaluados primero por el Uscis y luego nuevamente por un juez de inmigración. Este procedimiento, según el organismo, contribuía al atraso en la resolución de solicitudes.

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Joseph Edlow explica por qué el Uscis derivará casos a jueces migratorios

El director del Uscis, Joseph Edlow, sostuvo que la modificación permitirá concentrar los recursos de la agencia en los casos que, a su juicio, contienen pedidos legítimos de protección. “Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección“, afirmó en declaraciones a Fox News Digital.

El funcionario agregó que el sistema de asilo estadounidense “existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas” y aseguró que la nueva regulación permitirá resolver esos casos con mayor rapidez.

El director del Uscis, Joseph Edlow, sostuvo que la modificación permitirá concentrar los recursos de la agencia en casos legítimos (AP Foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

El DHS acelera casos de asilo como parte de la política migratoria de Trump

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, también respaldó la decisión y sostuvo que las demoras representan uno de los principales obstáculos para aplicar las leyes migratorias. En declaraciones a Fox News Digital, afirmó:

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los extranjeros indocumentados y los abogados defensores de las fronteras abiertas que los representan”.

La administración de Donald Trump puso en marcha una modificación que acelera la tramitación de determinados expedientes migratorios (Foto AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Percival señaló que su oficina trabaja junto con las agencias migratorias para agilizar los procedimientos y cumplir las directrices fijadas por el presidente Donald Trump.

Aunque la norma ya entró en vigor, el Uscis informó que recibirá comentarios del público antes de publicar la versión definitiva del reglamento.