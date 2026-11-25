El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo el sábado 21 de noviembre a dos personas en una pasarela del aeropuerto de Seattle-Tacoma cuando abordaban un vuelo a Los Angeles, un caso que ocurre días antes de Thanksgiving y se suma a los arrestos del ICE en aeropuertos.

Qué muestran las cifras de viajeros y qué reportan los inmigrantes que dudan en volar

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a CBS News que son ciudadanos mexicanos y que ambos excedieron el plazo de sus visas .

. Organizaciones de defensa de inmigrantes dicen que algunos evalúan no viajar, aunque las proyecciones nacionales casi no varían.

El ICE informó que dos personas que se quedaron más tiempo del permitido por su visa fueron arrestadas esta mañana en el aeropuerto Sea-Tac; una de ellas enfrenta un cargo de agresión x/Captura de video

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) proyecta que 81,5 millones de personas viajarán entre el 24 y el 30 de noviembre, 0,1% menos que en 2025, y que 5,96 millones lo harán en vuelos nacionales, 0,2% menos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) prevé revisar 17,6 millones de pasajeros esa semana, frente a 18,1 millones en 2025, según Reuters.

Zachary Mueller, de States at the Core, dijo a USA Today que algunos inmigrantes con derecho a vivir y trabajar en EE.UU. quieren evitar ser detenidos e interrogados, y que otros se preguntan si ver a su familia vale el riesgo.

Unos 600.000 venezolanos y 350.000 haitianos perdieron el Estatus de Protección Temporal en los últimos dos años, según el mismo medio. En Salt Lake City, Univision informó que muchos pasajeros dudan por su estatus migratorio ante posibles operativos de ICE.

Cómo comparte la TSA datos de pasajeros con ICE y cuántos arrestos se vinculan

La TSA y el ICE firmaron en mayo de 2025 un acuerdo de intercambio de información que American Oversight obtuvo mediante una demanda y divulgó el 28 de julio. Según la organización, ICE guardará los datos en su propio repositorio.

Las personas que llegan a Estados Unidos en avión deben declarar todos los productos agrícolas que llevan para evitar multas y sanciones por hasta US$10.000 Imagen ilustrativa generada con IA

Una investigación de Reuters con datos internos del ICE halló que la TSA aportó registros de más de 31.000 viajeros y que hubo más de 800 arrestos tras esos avisos entre enero de 2025 y febrero de 2026, sin precisar cuántos ocurrieron dentro de aeropuertos.

Fuentes del ICE dijeron a CBS News en julio que la TSA comparte más información sobre extranjeros, incluso sin antecedentes penales, y abogados citados por la cadena incluyen entre los detenidos a personas con solicitudes pendientes. El DHS dijo que revirtió una política de la Administración Biden que permitía volar a extranjeros sin estatus legal.

Qué documentos se aceptan para volar y qué propone el proyecto Travel Without Fear Act

Los adultos deben mostrar una identificación aceptada en los controles de la TSA:

La TSA acepta pasaporte extranjero, tarjeta de residencia permanente, tarjeta de autorización de empleo (formulario I-766) y licencias compatibles con REAL ID.

El Port of Seattle recomienda que los residentes permanentes lleven su tarjeta y que quienes tienen visa porten el pasaporte extranjero y los registros de llegada y salida.

La coalición CHIRLA advirtió sobre un incremento de operativos del ICE en el aeropuerto internacional LAX Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El 18 de noviembre, los senadores demócratas Alex Padilla y Jacky Rosen presentaron el proyecto Travel Without Fear Act, que limitaría los arrestos migratorios civiles en aeropuertos sin orden judicial, prohibiría a ICE acceder a datos de pasajeros sin una orden y exigiría avisar antes a aeropuertos y aerolíneas. Aún no es ley.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.