Este martes hubo un tenso enfrentamiento entre vecinos y la policía de la Ciudad luego de que los efectivos retiraran el deck perteneciente a un local por la llegada del nuevo TramBus. Este miércoles habló uno de los dueños del comercio, Jorge Prado, que denunció que nunca fueron notificados correctamente y los destrozos provocados por el desmantelado.

“Estamos haciendo el intercambio con la dueña anterior todavía. Ayer llegué antes de las 8 al local y había un grupo de personas con una amoladora en la esquina. Uno de ellos me mostró la credencial de que lo había mandado la Ciudad y, después de que cayera la policía, me dijo que tenía que desarmar el deck y que ya estaba notificado”, explicó el propietario.

Y añadió: “Yo no tenía la notificación. Me comuniqué con la propietaria anterior y a ella no le había llegado. Ahí hablé con un agente y me dijo que me quedara tranquilo porque no podían actuar. Se retiraron hasta aproximadamente las 12.30, cuando volvieron y una policía fue muy simpática, pero a partir de las 14 fue totalmente agresiva”.

El testimonio del dueño de la cafetería en Caballito "Me rompieron el local, rompieron mesas, rompieron todo"

El episodio ocurrió cerca de las 16, en la cafetería ubicada en la calle Ambrosetti al 300, cuando se presentó nuevamente personal del gobierno porteño. En las imágenes filmadas por un testigo se puede ver cómo el personal de la policía porteña removió a los clientes sin ninguna advertencia previa y mientras consumían los productos que habían comprado. En una de las grabaciones se observa cómo los agentes intentaron quitarle la bebida a una mujer. “Pagué el café”, gritó la vecina.

Minutos después comenzaron los forcejeos y los gritos. Incluso se observa cómo el dueño lanza por los aires una de las sillas anteriormente ubicada en el deck de madera y a los efectivos reducir a una persona tomándola del cuello mientras los vecinos intentaban parar la situación.

Los efectivos removieron a los clientes mientras el local estaba en funcionamiento

“Había vecinas que vienen siempre, por ejemplo, y la policía directamente las saco con el café en la mano. Era como si el policía fuera un mozo; agarraba el café y las sacaba. Me rompieron sillas, me rompieron el local, me rompieron todo”, denunció Prado en diálogo con LN+.

Desde la fuerza porteña aseguraron a LA NACION que personal de la Secretaría de Ordenamiento Urbano, bajo la órbita de Gabriel Sánchez Zinny, se presentó a cumplir con la medida y, para eso, pidió apoyo de los efectivos. También precisaron que un hombre, presuntamente identificado como un empleado del café, agredió al inspector de Espacio Público y fue notificado por “lesiones”.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

El dueño del café aclaró que la instalación del deck en la vereda —en el que entraban cerca de 16 clientes— del local se había realizado en 2025 y que tenía una habilitación vigente por cinco años. “Estoy hablando con abogados y contadores y voy a sacar un porcentaje monetario de lo que habría sacado yo en tres años con un deck; me lo van a tener que pagar, voy a ir a molestar todos los días. Tengo tres colaboradores y dos empleados. Les tengo que pagar sí o sí porque ellos no tienen la culpa”, lamentó Prado.

“Supuestamente nos daban 10 días hábiles como mínimo para desalojar, más 15 días después como máximo. Pero cuando vinieron me dijeron que era inmediato. Me quise acercar al deck, me sacaron a empujones y empezaron a sacarlo ellos. Fue patético lo que pasó”, remarcó.

La calle Ambrosetti ya había generado conflictos con los vecinos cuando se estableció el cambio de circulación para fin de mes como parte del reordenamiento vial previsto por el gobierno porteño. A esa medida se sumó la circulación de dos líneas de colectivos que actualmente usan la avenida Acoyte. Esto despertó reclamos entre vecinos y comerciantes que cuestionan que una calle residencial, más angosta y con intensa circulación peatonal se convierta en un corredor de transporte público.