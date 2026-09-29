El DHS confirma más redadas del ICE para detener a inmigrantes con antecedentes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió públicamente la continuidad de los operativos de ICE y rechazó la versión de que los agentes debían liberar a los inmigrantes que no tuvieran antecedentes penales. En paralelo, una investigación periodística documentó el aumento de los arrestos durante el verano boreal y mostró cómo los operativos se extendieron a distintos espacios de la vida cotidiana en Estados Unidos.

El DHS niega cambios en arrestos del ICE a inmigrantes sin antecedentes

El DHS respondió a una publicación en X de un usuario, quien difundió lo que presentó como una nueva directiva para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según esa versión, los oficiales debían liberar a cualquier inmigrante indocumentado que encontraran si no tenía antecedentes penales, mientras que si dentro de un grupo había una persona con historial criminal, podían arrestar a todos.

El DHS negó que esa fuera la política de los agentes. En un mensaje breve, el organismo calificó la información como falsa y afirmó que no existe un grupo de personas que quede excluido de las acciones de aplicación de las leyes migratorias.

El departamento añadió que continuará con los arrestos de los inmigrantes que se encuentren durante sus operativos.

El DHS defiende los operativos del ICE contra inmigrantes con antecedentes

En una segunda publicación, el DHS respondió a la investigación de The New York Times sobre el incremento de los arrestos durante el verano.

El DHS respondió a través de X para negar la existencia de una directiva que obligara a liberar a inmigrantes sin antecedentes penales DHS en X

El organismo presentó la expansión de los operativos como parte del cumplimiento de las promesas de campaña de Donald Trump y sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente y del secretario del DHS, Markwayne Mullin, la misión de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales continuará.

El departamento también afirmó que los resultados obtenidos durante la campaña de aplicación de las leyes migratorias respaldan esa estrategia. De esta manera, el mensaje oficial coloca a los inmigrantes con antecedentes criminales como uno de los principales objetivos declarados de las acciones de deportación.

Redadas del ICE: los arrestos alcanzaron cifras récord durante el verano

Según la investigación publicada por The New York Times el 25 de septiembre, los arrestos realizados por ICE aumentaron hasta alcanzar niveles récord desde el comienzo de la administración Trump.

La investigación contabilizó aproximadamente 43.000 arrestos durante junio, más de 49.000 en julio y casi 51.000 en agosto. El aumento se produjo mientras las autoridades reducían o limitaban distintas vías para obtener residencia legal en Estados Unidos y ampliaban el conjunto de personas consideradas elegibles para ser deportadas.

El DHS ratificó que la detención y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales se mantiene como uno de los objetivos prioritarios de su estrategia oficial DHS en X

El diario describió una presencia creciente de agentes federales en espacios diversos. Los operativos fueron registrados en hospitales y aeropuertos, cerca de escuelas suburbanas, en zonas rurales de construcción y en paradas de camiones.

La investigación señaló además que los operativos se extendieron por prácticamente todo el país norteamericano, desde ciudades costeras de Maine hasta localidades desérticas de Arizona, además de zonas de Wyoming y regiones próximas a la frontera sur.

En estados como Texas y Florida, el diario indicó que los agentes federales ampliaron su alcance mediante asociaciones con alguaciles y policías estatales de carreteras.

En estados gobernados por demócratas, también se intensificaron las operaciones pese a la existencia de leyes destinadas a limitar la colaboración con las autoridades migratorias federales.