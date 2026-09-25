El ICE difundió una nueva ronda de arrestos de personas con antecedentes penales graves

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó una nueva serie de arrestos realizados durante septiembre contra extranjeros en situación irregular que tenían condenas previas por delitos considerados graves. Los procedimientos fueron comunicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como parte de las acciones de control migratorio impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Los casos incluidos en el nuevo reporte del ICE

La agencia federal mencionó que los detenidos tenían condenas por homicidio, violación, agresión, delitos contra menores y posesión de material de abuso sexual infantil. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que estos operativos buscan localizar y retirar de las comunidades a personas con antecedentes penales.

Estas acciones forman parte de una estrategia nacional del ICE Fotomontaje realizado con IA

“Cada día, los valientes hombres y mujeres del ICE arriesgan sus vidas para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades”, dijo en un comunicado.

Entre los arrestados por el ICE aparecen:

Esteban Enríquez-Muñoz , ciudadano mexicano detenido en Orange, California, quien tenía condenas por homicidio, robo y agresión.

, ciudadano mexicano detenido en Orange, California, quien tenía condenas por homicidio, robo y agresión. Viengxay Chaleunphong , procedente de Laos, condenado en Woburn, Massachusetts, por tres cargos de violación de una menor y por agresión y lesiones contra una menor de 14 años.

, procedente de Laos, condenado en Woburn, Massachusetts, por tres cargos de violación de una menor y por agresión y lesiones contra una menor de 14 años. Jendrick Ordóñez-Calate , de Guatemala, condenado por violación en el condado de Sussex, Delaware.

, de Guatemala, condenado por violación en el condado de Sussex, Delaware. Jorge Ávila-Vélez , ciudadano mexicano condenado por posesión, visualización o control de entre 1000 y 100.000 archivos de material de abuso sexual infantil en Passaic, Nueva Jersey.

, ciudadano mexicano condenado por posesión, visualización o control de entre 1000 y 100.000 archivos de material de abuso sexual infantil en Passaic, Nueva Jersey. Hamza Boufnichal, de Marruecos, quien tenía condenas en Fairfax, Virginia, por obstrucción a la justicia, falsificación de identidad, hurto mayor y agresión.

Según el DHS, estos casos forman parte de una estrategia que concentra recursos en personas que ya cuentan con antecedentes penales.

La agencia también informó que habilitó el portal dhs.gov/wow, denominado “Worst of the Worst”, para consultar información sobre determinados arrestos relacionados con amenazas a la seguridad pública. El sitio reúne casos difundidos por las autoridades en diferentes localidades del país norteamericano.

El ICE compartió un reporte sobre detenciones en Texas

Los operativos del ICE aumentaron a partir del comienzo de la segunda administración Trump y se extendieron por todo EE.UU. El 22 de septiembre, el DHS difundió un informe específico sobre las acciones realizadas en Texas durante este periodo.

El DHS también informó sobre operativos en Texas que resultaron en detenciones de extranjeros en situación irregular implicados en delitos graves Imagen creada con IA

En ese comunicado, las autoridades presentaron casos vinculados con homicidios, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otras condenas o investigaciones penales. Entre los nombres mencionados figuraron:

Nazira Haji Zada , residente en Fort Worth y procedente de Afganistán, cuya deportación fue informada en septiembre por su participación en un plan relacionado con un tiroteo masivo inspirado en ISIS durante las elecciones de 2024.

, residente en Fort Worth y procedente de Afganistán, cuya deportación fue informada en septiembre por su participación en un plan relacionado con un tiroteo masivo inspirado en ISIS durante las elecciones de 2024. Pedro Luis Ortiz-Méndez y José Vicente Ortiz-Méndez , ambos mexicanos, detenidos en Arlington en agosto de 2025 por ser buscados por homicidios en San Luis Potosí.

y , ambos mexicanos, detenidos en Arlington en agosto de 2025 por ser buscados por homicidios en San Luis Potosí. Pedro Trejo Reyes , deportado en julio de 2025 después de cumplir una condena en Texas por agresión sexual contra su sobrina de 12 años y por conducir bajo los efectos del alcohol.

, deportado en julio de 2025 después de cumplir una condena en Texas por agresión sexual contra su sobrina de 12 años y por conducir bajo los efectos del alcohol. Eduardo Aguilar , detenido en Dallas después de publicar en TikTok una oferta de 10.000 dólares por el asesinato de agentes del ICE.

, detenido en Dallas después de publicar en TikTok una oferta de 10.000 dólares por el asesinato de agentes del ICE. Francisco Sánchez-Villarreal, arrestado en McAllen tras una condena por posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

El ICE registró más de 50.000 arrestos en agosto

Los operativos se realizan en un contexto de aumento de las detenciones del ICE. Durante agosto, la agencia informó un máximo mensual de 50.925 arrestos de personas indocumentadas.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

La cifra superó los 50.208 contabilizados en julio y los 43.900 de junio. “Por tercer mes consecutivo, el ICE estableció un nuevo récord con el mayor número de inmigrantes indocumentados arrestados en un solo mes”, dijo Mullin en el comunicado.

Además de las detenciones y deportaciones, el gobierno informó medidas destinadas a promover la salida voluntaria del país norteamericano. Entre ellas se encuentran un incentivo económico de US$3000 y vuelos de regreso sin costo para personas que opten por abandonar EE.UU. mediante la aplicación CBP Home.