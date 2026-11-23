El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a un padre y a su hija mexicanos el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 8.05 hs, en el aeropuerto de Seattle, cuando abordaban un vuelo a Los Angeles. Los detenidos son Ricardo Larrondo Mendoza y Sofia Hernandez Mejia.

ICE sostiene que ambos excedieron el tiempo de estadía de sus visas, mientras que su abogada, Olia Catala, afirma que tienen una solicitud de asilo pendiente y ningún antecedente penal.

Hasta el domingo por la noche seguían detenidos en el Northwest ICE Processing Center, en Tacoma, informó AP.

Qué dicen ICE y la abogada sobre lo ocurrido en la pasarela de embarque

Las imágenes grabadas por otros pasajeros muestran a agentes con chaquetas sin identificación y pantalones color caqui forcejeando con una persona en el suelo.

La detención de los agentes del ICE

Alaska Airlines indicó que ICE no le avisó del operativo, y el vuelo, previsto para las 8.45 hs, salió a las 11.03 hs, según lo citado por CBS News. Las versiones de las partes difieren:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que fue un operativo dirigido contra Larrondo Mendoza y agregó que otros viajeros obstruyeron a los agentes y que Hernandez Mejia arrojó café caliente a un agente, por lo que podría ser acusada de agredir a un federal.

y que Hernandez Mejia arrojó café caliente a un agente, por lo que podría ser acusada de agredir a un federal. Catala sostiene que Hernandez Mejia llevaba un vaso de café y lo dejó caer cuando personas sin uniforme avanzaron hacia ella.

Qué pasa con las personas con asilo o ajuste de estatus pendientes que viajan por EE.UU.

Según Catala, padre e hija viven en el país desde 2015. Hernandez Mejia, de unos 25 años, se casó con un ciudadano estadounidense y presentó los papeles para ajustar su estatus migratorio. Su esposo, que los acompañaba, no fue detenido.

El ICE informó que dos personas que se quedaron más tiempo del permitido por su visa fueron arrestadas esta mañana en el aeropuerto Sea-Tac; una de ellas enfrenta un cargo de agresión. El arresto fue grabado en video, publicado y compartido en redes sociales. El Puerto de Seattle y Alaska Airlines están investigando el incidente. x/Captura de video

Catala dijo a medios locales que buscará la liberación de ambos bajo fianza.

Los trámites en curso no evitaron el arresto, que ICE atribuye al exceso de estadía de las visas. Sobre el permiso de trabajo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) fija estos plazos para los solicitantes de asilo:

Pueden pedir autorización de empleo 150 días después de presentar la solicitud.

En general, son elegibles cuando la solicitud lleva 180 días pendiente.

Por qué ICE aumentó los arrestos en aeropuertos y qué investiga Washington

ICE intensificó los arrestos en aeropuertos desde el verano en Estados Unidos, en especial de personas que excedieron sus visas.

The Washington Post informó en julio que, según abogados, la agencia detiene a viajeros que ingresaron legalmente y se quedaron más allá del plazo autorizado, con mayor intercambio de datos con la Administración de Seguridad en el Transporte.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.