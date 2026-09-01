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El duro relato de una venezolana detenida por el ICE que pidió ayuda a la policía tras un choque en la carretera

Daniela Portillo se vio involucrada en un accidente de tránsito y, al llamar a la policía, fue arrestada por su estatus migratorio; su historia

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La venezolana Daniela Portillo llegó a EE.UU. hace cuatro años y está en proceso de asilo, pero fue arrestada por el ICE tras un accidente en la carretera
La venezolana Daniela Portillo llegó a EE.UU. hace cuatro años y está en proceso de asilo, pero fue arrestada por el ICE tras un accidente en la carreteraCaptura de pantalla/Telemundo 51

Una joven venezolana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Davenport, Florida luego de que pidiera la intervención de la policía, a raíz de un accidente en la carretera. Fue trasladada a un centro de detención en Luisiana y describió su arresto como “traumático y devastador”.

Cómo fue el arresto de la venezolana por ICE en Florida

El evento ocurrió en junio de este año, cuando Daniela Portillo se vio involucrada en un accidente de tránsito en Davenport, a unas 35 millas de Orlando.

Un vehículo impactó su automóvil y el conductor del vehículo huyó del lugar (este fue arrestado y acusado de abandonar la escena posteriormente).

En lugar de abandonar, Portillo decidió llamar a la policía para reportar lo sucedido y quedarse en el lugar para “cumplir las leyes como cualquier ciudadano”.

No obstante, tras esperar cuatro horas en la zona del accidente, un oficial del sheriff la arrestó al comunicarle que estaba sujeta a un proceso de remoción.

Daniela Portillo reportó el accidente de tránsito en el que se vio involucrada y, a las cuatro horas, unos agentes la detuvieron
Daniela Portillo reportó el accidente de tránsito en el que se vio involucrada y, a las cuatro horas, unos agentes la detuvieronCaptura de pantalla/Telemundo 51

“Yo me quedé en la zona y a última hora, llegó un oficial a decirme que alguien me solicitaba”, dijo Portillo a Telemundo 51 desde el centro de detención donde permanece recluida.

Daniela Portillo fue detenida por el ICE tras protagonizar un accidente en una carretera de Florida
Daniela Portillo fue detenida por el ICE tras protagonizar un accidente en una carretera de FloridaCaptura de pantalla/Telemundo 51

Para su familia, el arresto fue difícil de asimilar. Estefanía Chacón, su suegra, aseguró que los agentes la detuvieron “como si ella fuera una delincuente”.

La experiencia de Daniela Portillo bajo custodia

Luego de ser retenida en Florida, fue transferida por la agencia federal a un centro de detención en Basile, Luisiana. Desde allí, describió sus meses de encierro como una experiencia “traumática, devastadora y agotadora”.

“No duermes, no descansas. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona”, dijo entre lágrimas.

Daniela Portillo fue transferida por la agencia federal a un centro de detención en Basile, Luisiana
Daniela Portillo fue transferida por la agencia federal a un centro de detención en Basile, LuisianaGerald Herbert - AP

Al considerar que su detención fue arbitraria, la venezolana presentó una petición de emergencia ante un tribunal federal.

En el recurso, su defensa argumentó que mantenerla recluida de forma indefinida violaba sus derechos protegidos por la Quinta Enmienda. Por ello, solicitó a la corte que ordenara su liberación inmediata.

El 17 de julio, la jueza de distrito federal Kathryn Kimball Mizelle rechazó la petición del hábeas corpus y ordenó el cierre definitivo del caso.

El estatus migratorio de Daniela Portillo

Portillo ingresó a Estados Unidos el 23 de febrero de 2022 por la zona de San Luis, Arizona. Su abogada señala que llevaba cuatro años en el país y que no contaba con una orden de deportación.

La venezolana ya tenía cita para presentarse ante un tribunal de inmigración en Orlando, Florida, el 19 de mayo de 2027.

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