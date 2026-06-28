El Uscis endurece una regla básica para trámites migratorios: el error que puede terminar en rechazo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará cambios en los procedimientos vinculados a las firmas de formularios migratorios. La modificación surge de una regla final provisional que otorga mayores facultades a los funcionarios encargados de evaluar solicitudes.

Firma inválida: el error que puede afectar una solicitud migratoria ante el Uscis

La normativa establece que una firma considerada inválida puede tener consecuencias más severas que las actuales. Incluso cuando un expediente haya sido aceptado inicialmente para su revisión, el Uscis podrá determinar posteriormente que el requisito no fue cumplido de manera correcta.

El Uscis exige una firma válida en las solicitudes, peticiones y otros documentos que se presenten Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

Según el nuevo esquema, los funcionarios tendrán la facultad de decidir si corresponde rechazar el trámite o avanzar directamente con una denegación, una diferencia que puede afectar tanto el resultado del expediente como las tarifas abonadas por el solicitante.

La regla emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) refuerza la obligación de presentar formularios con una firma válida. El organismo migratorio señaló que detectó distintas prácticas que no cumplen con los requisitos exigidos para acreditar la autenticidad de la documentación presentada.

Entre los casos observados figuraron las imágenes de firmas copiadas y reutilizadas en distintos documentos, nombres escritos digitalmente en lugar de una signatura manuscrita, sellos con el nombre del solicitante y marcas electrónicas generadas mediante programas no autorizados para ese procedimiento.

También pueden considerarse inválidos aquellos formularios firmados por terceros sin autorización legal suficiente. En términos generales, el solicitante debe certificar personalmente el contenido de la documentación presentada, salvo excepciones previstas por la normativa.

El Uscis podrá denegar trámites por errores de firmas

Uno de los aspectos centrales de la medida es la diferencia entre las figuras de rechazo y denegación. Hasta ahora, los criterios aplicados cuando se detectaban problemas después de la aceptación inicial no siempre eran uniformes.

Con la nueva disposición, si durante la etapa de análisis un funcionario concluye que la firma no cumple con los requisitos establecidos, podrá emitir una denegación formal del beneficio solicitado. En ese escenario, el expediente se considera resuelto y el solicitante queda sin acceso al beneficio pedido sin posibilidad de corregir el error en la firma ni mantener abierto el proceso.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Además, el Uscis conservará el importe abonado por la solicitud cuando se produzca una denegación basada en una signatura inválida. La agencia sostuvo que esta medida permite recuperar los costos administrativos generados durante el proceso de evaluación.

Cuáles son las firmas que el Uscis considera válidas

La agencia mantiene como requisito principal la utilización de una firma manuscrita realizada por la persona que presenta la solicitud. Esa marca distintiva funciona como una declaración de conformidad con toda la información incluida en el expediente.

El Uscis tiene límites claros respecto a qué firmas están autorizadas en un formulario (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

El Uscis aceptará opciones como:

Copias escaneadas.

Fotocopias o documentos enviados por fax siempre que reproduzcan un original que contenga una firma manuscrita auténtica.

En los trámites realizados completamente en línea, se admitirán las firmas electrónicas habilitadas por el propio sistema oficial.

Por el contrario, no serán aceptados:

Nombres mecanografiados.

Firmas obtenidas mediante programas externos no autorizados.

Imágenes insertadas digitalmente.

Sellos utilizados para reemplazar la firma personal requerida por la normativa.

Impacto de la nueva regla del Uscis en plazos, beneficios y apelaciones

La nueva regla también puede generar consecuencias sobre fechas de prioridad, cupos migratorios o plazos de presentación. Si una solicitud es denegada por un problema relacionado con la firma, el trámite deja de ser considerado válido para mantener esos beneficios administrativos.

Dado que la regulación elimina la posibilidad de corregir posteriormente una firma considerada inválida para conservar la fecha original de presentación, quienes deban iniciar nuevamente el proceso podrían enfrentar demoras o restricciones vinculadas a los tiempos legales.

No obstante, existe una diferencia relevante respecto de los rechazos. Mientras una solicitud rechazada no puede ser apelada, determinadas denegaciones sí permiten la presentación del formulario I-290B para solicitar una revisión de la decisión adoptada por el Uscis.

La nueva regulación comenzará a regir el 10 de julio y forma parte de una estrategia orientada a reforzar los controles documentales, prevenir irregularidades vinculadas con firmas no autorizadas y fortalecer los mecanismos de validación dentro del sistema migratorio estadounidense, según las autoridades.