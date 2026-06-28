El ICE acusa a un abogado de inmigración de replicar historias falsas en pedidos de asilo: pide la sanción más alta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que emprenderá acciones legales contra un abogado de inmigración acusado de presentar solicitudes de asilo con información falsa. Se trata de Vinod Doddamani, profesional de origen indio al que las autoridades buscan imponerle una multa de más de 250 mil dólares.

Las 64 declaraciones de asilo que HSI atribuye a Vinod Doddamani

La investigación fue impulsada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que emitió cinco notificaciones de intención de multa contra Doddamani. Según el comunicado, difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el abogado estuvo a cargo de 32 casos y presentó 64 documentos presuntamente fraudulentos.

El abogado Vinod Doddamani podría recibir una sanción de más de US$250 mil USAttorneys

La acusación se basa en numerosas solicitudes de asilo que contenían relatos muy similares entre sí, con coincidencias en el lenguaje utilizado, los hechos narrados y los supuestos episodios de persecución descritos por los solicitantes.

De acuerdo con las autoridades, Doddamani habría utilizado una misma estructura narrativa y argumentos prácticamente idénticos en distintas peticiones de asilo presentadas en nombre de sus clientes, principalmente de la India.

El giro del DHS contra el fraude en tribunales migratorios

La acción contra Vinod Doddamani se enmarca en una nueva estrategia del DHS para combatir el fraude. Según ABC News, el asesor jurídico principal del organismo, James Percival, instruyó recientemente al ICE para tomar medidas contra abogados vinculados a presuntas irregularidades en casos de asilo ante los tribunales de inmigración.

Hasta ahora, el ICE no había presentado antes un reclamo de multa de este tipo contra un abogado. No obstante, Percival sostuvo que las solicitudes de asilo fraudulentas sobrecargan el sistema migratorio y retrasan la resolución de otros casos, incluidos los relacionados con personas acusadas de delitos.

Según el funcionario, la multa propuesta contra Doddamani busca establecer responsabilidades y enviar una señal al resto de los abogados de inmigración sobre las consecuencias de presentar documentación fraudulenta ante las autoridades.

El gobierno federal busca aplicar la sanción más alta prevista para este tipo de casos, la cual asciende a US$255.232. Las autoridades sostienen que el accionar del abogado constituye una violación de las leyes contra el fraude migratorio.

Quién es Vinod Doddamani, el letrado señalado por el ICE

Vinod Doddamani ejerce como abogado de inmigración en West Palm Beach, Florida. Según el sitio USAttorneys, nació en la India y posee ciudadanía alemana. Además, reside en el sur del Estado del Sol desde 2009.

El abogado cuenta con cuatro títulos académicos y una formación que combina conocimientos en áreas técnicas y científicas. También habla 10 idiomas, entre ellos alemán, francés, polaco, italiano, español e hindi.

El abogado acusado ejerce en Florida y cuenta con la nacionalidad alemana Fotomontaje realizado con IA (ICE/Unsplash)

Antes de dedicarse al derecho migratorio, trabajó como consultor para grandes empresas internacionales incluidas en la lista Fortune 500, como Sony Pictures, Philip Morris y Credit Suisse, entre otras.

Roy & Associates y la falta de respuesta pública ante la acusación

Vinod Doddamani trabaja actualmente en el estudio jurídico Roy & Associates, donde se especializa en temas de inmigración. Según USAttorneys, está habilitado para ejercer la abogacía en Illinois y en el Distrito de Columbia.

Además de los casos migratorios, también se dedica a áreas como patentes, marcas registradas y propiedad intelectual. Hasta el momento, el abogado no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones presentadas por el ICE.